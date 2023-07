Dalla Peugeot alla MG4: la staffetta di Gianni

Dalla Peugeot e-208 alla MG 4: Gianni racconta perché è passato dalla francese alla cinese e come si è trovato con entrambe. Con un appunto sul costo delle ricariche…

Dalla Peugeot alla MG4: “Ho fotovoltaico e accumulo, le condizioni ideali…”

“L‘unico mio intento è di portare a conoscenza su questo sito la mia personalissima esperienza dopo un anno di auto elettriche. Premetto che, operata ristrutturazione completa immobile, godendo del 110%. ho installato un impianto fotovoltaico da 6kW con batterie accumulo di 10kW e colonnina di ricarica wallbox privata da 7kW. Pertanto con le migliori condizioni possibili per il preventivato acquisto di auto elettrica. Cosa che prima non avevo mai fatto con la termica, ma fondamentale per un’EV, prima dell’acquisto ho esaminato bene le percorrenze medie, che effettuo. Nel mio caso, la prevalenza è di 30 km/gg per A/R lavoro, e brevi tratte il fine settimana, visite parenti in un raggio di 10/15 km A/R ed eventuali spostamenti per shopping. Per una distanza massima di 80 km A/R, ma saltuariamente. Quindi una media di 200/300 km settimana“.

“La e-208 presa a un orrido prezzo, ma l’autonomia…”

“Nella primavera del 2022 acquisto una Peugeot e-208 a prezzo molto favorevole, in quanto immatricolata dal concessionario l’anno prima godendo dei bonus vigenti al tempo. 50 KWh di batteria nominali, range dichiato WLTP 350 Km, con la quale , inopinatamente, mi sono premesso di affrontare un viaggio dal Friuli alla Calabria. Sinteticamente, 48H circa A/R, 22 ricariche A/R anche senza aria condizionata oltre 20 kw X 100km pertanto con tutte ricariche al 100% circa 200 km di autonomia a ricarica (una follia….). Ma, il problema maggiore l’ho rilevato in inverno, laddove l’impianto di riscaldamento “ciucciava” elettricità al pari di un alcolizzato. Con autonomia ridotta a circa 200 km con batteria carica al 100%. Ho sentito assistenza Peugeot in merito, ma non ho trovato soluzioni. Ovvero: così consuma, ciao….“.



Dalla Peugeot alla MG4: “Molto soddisfatto della cinese”

“Nella primavera di quest’anno, a fronte della disponibilità del concessionario al ritiro della mia Peugeot, devo dire ben valutata, decido di acquistare una MG4 Luxury . Con 64 kWh nominali, 430 km autonomia WLTP dichiarati, ma con la pompa di calore per riscaldamento, molte volte non necessaria, laddove presente riscaldamento sedili e volante. Al momento nei miei percorsi “normali” descritti sopra mi consuma mediamente 14 kWhX 100km. In un viaggio a Lubiana circa 300km A/R in autostrada, cruise control a 110/120km/h, senza condizionatore all’andata, restavo sotto i 19kWh per 100Km. Con condizionatore al ritorno poco oltre i 20kWh X100km: per le mie personali esigenze sono molto soddisfatto. In sintesi, la mia personale esperienza è che l’acquisto di un’elettrica oggi, presuppone serie valutazioni preventive. Io ritengo di essere nelle migliori condizioni per un uso “normale” del mezzo al pari di una termica. Anzi meglio: ho quasi azzerato i costi di carburante e quel poco che spendo quando vado alla colonnina, almeno per 5 anni l’ho ammortizzato non pagando il bollo….



“Ma con le ricariche pubbliche a quasi un euro non ci siamo proprio”

“Ultima considerazione sulle colonnine di ricarica. Fortunatamente ne ho poco bisogno e non ho sottoscritto alcun abbonamento con i gestori. Comprendo la necessità di rientrare con gli investimenti. Ma se per una ricarica in DC devo spendere quasi 1 euro a kWh (lo tengono sotto l’euro solo per fattori psicologici), non è incentivante per la platea chi vorrebbe e potrebbe acquistare un’elettrica. In tal senso la moltiplicazione dei modelli sul mercato, con prezzi che mano a mano diventano sempre più “proponibili”, potrebbe aiutare la transizione. Al contrario si assiste ad aumenti dei costi di ricarica che, per scelte aziendali e non solo (l’attuale classe di governo non sembra molto favorevole alla transizione), vanno in direzione opposta. Al momento me ne sfugge la logica“. Gianni



