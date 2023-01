Dalla Grecia (a Venezia) la barca elettrica costruita in giardino

La nautica elettrica greca guarda all’Italia grazie all’ingegnere Andreas Apostolopoulos, fondatore di Greek Electric Boat Assocation, che ha scelto motore e batterie Transfluid per spingere Pelasgos. La barca di legno che si sta costruendo in giardino, ad Aigio sul Peloponneso.

Dopo il varo prua dalla Grecia a Venezia

Andreas può contare sulle sue competenze da ingegnere e su Eisam, un artigiano esperto di origine egiziana, per costruire la barca. Ha iniziato dal progetto e dalla scelta di legni regionali come il pino nero dell’isola di Pitagora, Samos, ma anche dell’antica foresta dell’ Epiro, infine l’eucalipto della terra di Ulisse: l’isola di Itaca.

Legno dal sapore mitologico che sarà spinto dalla tecnologia elettrica italiana di Transfluid come ha confermato Andreas, che ci segue sempre, a Vaielettrico: “Pelasgos avrà un motore da 30 kW e batterie da 30KWh dell’italiana Transfluid. Il nostro obiettivo è che questo progetto diventi il punto di connessione tra Italia e Grecia in questa nuova era di barche elettriche”.

Lasciamo la descrizione di Pelasgos all’ingegnere: “Si tratta di un’imbarcazione da diporto con dislocamento di circa 10 tonnellate, 12 metri di lunghezza e 3,6 di larghezza con pescaggio di 1,30 metri. Il sistema di propulsione di Transfluid dovrebbe assicurare un’autonomia da 5 ore. Si navigherà a vela con il supporto dell’elica rigenerativa e il fotovoltaico in modo da ricaricare le batterie o alimentare direttamente il motore”.

La rotta di Pelasgos dalla Grecia all’Italia si finanzierà ospitando tre passeggeri paganti per l’itinerario- Finita l’impresa Apostolopoulos con Pelasgus tornerà a navigare nell’Egeo, per promuovere la mobilità elettrica nelle 227 isole greche. Su questo fronte “stiamo cercando partner ambientali ed educativi che utilizzino la nostra barca per divulgare la tematica delle emissioni zero”.

Un cantiere di barche in legno ma elettriche

Oltre l’aspetto educativo c’è un progetto imprenditoriale: “A Digeliotika, ad Aigio, è stato allestito un piccolo cantiere navale con l’obiettivo di produrre lussuose imbarcazioni elettriche in legno. Le strutture appartengono alla società Iliofos, specializzata in elettropropulsione e anche nella costruzione di imbarcazioni di lusso in legno. E’ prevista la costruzione anche di barche da 16 e 21 metri dove si è già registrato l’interesse di potenziali acquirenti”.

La costruzione della barca è iniziata a settembre scorso e si pensa di chiudere il cantiere ad aprile così da poter partecipare alla sfilata veneziana delle barche elettriche ospitate dal Salone.

