Dalla Germania arriva la ricarica a marciapiede

Dopo i lampioni con ricarica e soluzioni anche made in Italy come quella degli hub City Plug che ha in mente A2A, arriva dalla Germania l’idea della ricarica a marciapiede.

Di sicuro quando tutte o la maggior parte delle auto saranno elettriche, le città avranno bisogno di un numero enorme di caricabatterie su strada e saranno necessari progetti innovativi per ridurre al minimo l’intrusione in spazi pubblici già affollati.

Il gruppo tecnologico con sede a Düsseldorf, Rheinmetall , ha presentato un nuovo sistema di ricarica attraverso piccole e poco impattanti “prese” a lato di tutte le strade, sui marciapiede, collegate alla rete tramite appositi cordoli fittizi.

Il nuovo caricabatterie integra l’elettronica di ricarica nel marciapiede stesso, quindi si fonde con il paesaggio urbano in modo quasi invisibile. I veicoli elettrici possono essere caricati direttamente parcheggiando a brevissima distanza, senza dover stendere un lungo cavo.

Il caricabatterie da marciapiede modulare è in grado di ricaricare a livelli di potenza fino a 22 kW CA. Può essere integrato nei sistemi di back-end esistenti e nelle infrastrutture dei sistemi di ricarica tramite il protocollo del punto di ricarica aperto (OCPP).

Rheinmetall ha progettato il sistema pensando alla facilità di retrofit e manutenzione. I cosiddetti “cordoli fittizi” sono installati nei luoghi desiderati e possono essere adattati non appena il numero di veicoli elettrici in un quartiere garantisce una domanda adeguata. Secondo l’azienda, il retrofit richiede solo pochi minuti e l’unità elettronica può essere facilmente rimossa per la manutenzione.

Oltre alla tariffazione stradale, è possibile affrontare vari altri potenziali casi d’uso. Inclusi la ricarica presso i parcheggi aziendali o in contesti residenziali con case unifamiliari o condomini,. Fornendo così agli utenti un mezzo veloce, facile e comodo per ricaricare i propri veicoli.

I sistemi sono attualmente sottoposti a test completi a lungo termine prima di essere utilizzati nello spazio pubblico come parte di un progetto pilota. La soluzione proposta da Rheinmetall ha il potenziale per raggiungere l’obiettivo della Germania di avere un milione di punti di ricarica pubblici entro il 2030.

