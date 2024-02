Dalla Germania a Lucca con una Zoe 22 kW usata: si fa?

Dalla Germania a Lucca per andare a ritirare una Renault Zoe usata, proposta a un prezzo conveniente: si può fare? È la domanda di Paolo, un lettore toscano. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

Dalla Germania a Lucca per comprare un usato più conveniente: è un’avventura?

I miei 50 km quotidiani per andare al lavoro abbinati alla possibilità di ricaricare a casa (da FV) mi stanno insistentemente chiedendo di passare alla mobilità elettrica. Volevo fare un acquisto intelligente e limitare la spesa, dato che questa sarebbe una seconda auto per i soli fini descritti sopra.

Per questo facendo una ricerca in Europa vedo molte Zoe 22kWh con batteria di proprietà a cifre molto più basse delle equivalenti che troverei in Italia. Il trasferimento in bisarca mi costerebbe troppo, vanificando il risparmio.

Che ne pensate se azzardassi, con un po’ di spirito di avventura, un trasferimento Germania-Lucca con l’eventuale Zoe 22kWh. Comunque un peccato che debba guardare fuori i confini nazionali per trovare offerte di usato ragionevoli, magari da noi ci vorrà ancora qualche anno… „ . Paolo Grazzini

Si può fare, ma tenendo conto di tutte queste precauzioni

Risposta- autonomia reale della Zoe 22 kWh. In origine la percorrenza omologata di questa auto era di 160 km, ma bisogna tenere conto di tre fattori. Il primo è l’usura della batteria, e quindi capire quale range reale è in grado oggi di assicurare, facendosi dare un check aggiornato della batteria stessa. Un viaggio dalla Germania a Lucca in Zoe usata si fa, ma ci vuole una gran pazienza: bisogna programmare un sacco di soste e far conto sull’della Zoe 22 kWh. In origine la percorrenza omologata di questa auto era dima bisogna tenere conto di tre fattori. Il primo è, e quindi capire quale range reale è in grado oggi di assicurare, facendosi dare undella batteria stessa.

Il secondo è la velocità che si intende tenere in un viaggio del genere: più si corre, più la percorrenza cala. Il terzo è la temperatura: se fa molto freddo lungo il percorso (ci sono le Alpi di mezzo…), anche qui l’autonomia cala drasticamente. In pratica si può far conto in genere su un’autonomia che non arriva a 100 km e le tappe vanno calcolare in questo modo.

E occhio alla regolarità dell’operazione dal punto di vista fiscale. Il veicolo dev’essere in regola per quanto attiene l’Iva ed essere re-immatricolato in Italia entro un anno, con le spese che ne conseguono. Infine: non dimentichi di scaricare una app che le consenta di ricaricare anche in Germania e Svizzera (o Austria). Buon viaggio, ci faccia sapere.

