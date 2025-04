Dalla Ford Focus benzina a un’elettrica usata: consigli?

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Andrea vorrebbe sostituire la sua Ford Focus a benzina con un’auto che gli consentisse di risparmiare sul costo di rifornimento e tra le opzioni valuta anche un’elettrica usata. Cosa mi consigliate, chiede? Vaielettrico risponde. Inviate quesiti e osservazioni a info@vaielettrico.it.

“Avrei bisogno di un parere della vostra community.

Percorro circa 18mila km all’anno con una Ford Focus SW a benzina del 2019 (già 105mila km, consumo medio circa 14 km/l), con tratte giornaliere di 60 km prevalentemente in autostrada 4 giorni su 7. I restanti percorsi sono brevi tratti in città e 3-4 lunghi tragitti all’anno per vacanze. Ho anche una Lancia Delta a benzina del 2009 con circa 250mila km da dismettere, attualmente utilizzata da mia moglie per brevi tratte in città (10-15 km/giorno). L’impianto elettrico di casa è di 3 kwh e ho un garage con prese corrente.

Volendo passare a mia moglie la Ford e comprare io una macchina che mi consenta di ridurre le spese carburante (circa 3mila eu/anno), quale alimentazione consigliereste? è difficile prendere una decisione di questi tempi: il gpl potrebbe essere un compromesso dato il mio maggior utilizzo in autostrada? l’elettrico una scelta coraggiosa ma alla fine affidabile?

Un vincolo nella scelta è anche il budget: 20mila euro. Intorno a questo prezzo, tra i modelli di mio interesse, trovo Kona 64 elettriche del 2021-2023 altrimenti full hybrid, oppure Bayon GPL anche del 2024.

Cosa consigliate di fare?„ Andrea Cassinotti

Può ricaricarla nel suo garage? Allora non c’è storia: può dimezzare i costi

Risposta- Con il suo chilometraggio annuo, il tipo di utilizzo e la possibilità di ricaricare in garage lei, Andrea, non dovrebbe avere alcun dubbio: l’auto 100% elettrica, nuova o usata, è di gran lunga la soluzione migliore.

Se oggi con la Ford Focus spende attorno ai 12 euro per 100 km (circa 7 litri di benzina a 1.800 euro al litro), con una BEV ricaricata prevalentemente a casa non dovrebbe superare i 6 euro per 100 km (circa 15 kWh per 100 km al costo medio di 0,30 euro per kWh). Oltre a dimezzare il costo carburante (1.500 euro anzichè 3.000) consideri il risparmio sulla tassa di circolazione, sulla manutenzione ordinaria e sui parcheggi in molti centri urbani.

E rispettando il suo budget di 20.000 euro per l’acquisto troverà certamente un’ ottima elettrica usata, come può vedere anche consultando la nostra sezione Elettrico Usato

Le ultime offerte di elettriche usate sul nostro sito: Model S, e-208, 500e, e-Up ID.3,, Kia EV6, Zoe…

Volkswagen ID.3 del 2023 – Anno: 08-2023 – km: 30.946 – Stato Batteria: n.d.– Località: prov. di Pisa – Prezzo: 25.500 euro.

Fiat 500e 3+1 Icon – – Anno: 08-2021 – km: 62 mila – Stato Batteria: 95% – Località: Aosta – Prezzo: 15.000 euro

Tesla Model 3 AWD 2023 – Anno: 11-2023 – km: 16 mila – Stato Batteria: n.d.

– Località: Lecce – Prezzo: 40.900 euro

Volkswagen ID.3 del 2024 – Anno: 01-2024 – km: 9.775 – Stato Batteria: n.d. – Località: Livorno – Prezzo: 31.500 euro

Opel Corsa-e del 2021 – Anno: 01-2021 – km: 47 mila – Stato Batteria: n.d. – Località: Aosta – Prezzo: 13.500 euro

Opel Mokka-e del 2023 – Anno: 05-2023 – km: 15.000 – Stato Batteria: n.d. – Località: Cagliari – Prezzo : 20.000 euro