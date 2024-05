Dalla Fiesta alla Tesla Model 3: si può fare?

Dalla Fiesta alla Tesla Model 3: è un passaggio consigliabile?

“La nostra Ford ha 150 mila km, servono grossi interventi di manutenzione”

“Premetto che ho una vecchia Ford Fiesta 1.0 benzina dai bassi consumi (5.2/100km) e bassa gestione (169 euro bollo e 500 assicurazione RC con assistenza stradale). L’auto necessita tuttavia di importanti lavori di manutenzione come distribuzione (1.700 euro) dischi (490 euro) ammortizzatori (600 euro). Fatta questa premessa, se non fosse che io e la mia compagna siamo in attesa di un bambino, non avrei mai pensato di cambiare auto. Anche perché siamo motociclisti e per molti mesi usiamo anche e la moto . Con la Fiesta in 3 anni ho percorso 60.000km (l’auto ne ha 150.000). Il cambio d’auto è doveroso per questioni di spazio e ovviamente abbiamo fatto dei giri in concessionaria. Ma francamente, dopo aver visto e provato Tesla Model 3 trazione posteriore, ci siamo innamorati. Soprattutto del nuovo concetto di mobilità insito nella filosofia Tesla“.

Dalla Fiesta alla Tesla: è il momento giusto per passare all’elettrico?

“ Detto ciò, a casa dispongo di un garage dove posso tranquillamente fare una piccola modifica e mettere una 16A per ricaricare l’auto. Considerato che con Sorgenia ad oggi il costo di 1kw/h è di circa 0,28 centesimi comprensivo di tasse e tutto il resto. Facciamo pochi km al giorno, dal lunedì al venerdì massimo 20, e magari nel fine settimana qualche piccolo viaggetto fuori porta. Ed una volta/due all’anno qualche viaggio più lungo. Volevamo sapere se è il momento giusto per passare all’elettrico con Tesla Model 3. Abbiamo visto altre termiche, ma appena aumentati un po’ la cilindrata costano uno sproposito di gestione per via dei cavalli e benzina. Abbiamo provato VW T-Roc 1.5 benzina e Ford Kuga 2.5 benzina full Hybrid, ma nessuna ci ha convinti abbastanza. Cosa fare in questi casi? “. Sergio Belfiori

Dalla Fiesta alla Tesla: certo che si può fare