Dalla Duster Gpl a un’elettrica usata: consigli?

Dalla Duster Gpl a un’elettrica usata: Filippo ha ristretto la scelta a Opel Mokka-e e Peugeot e-208. E chiede consigli su come scegliere e modalità di ricarica. Vaielettrico risponde. Per scriverci la mail è info@vaielettrico.it

Dalla Duster Gpl alla Mokka-e o alla e-208: se ne trovano parecchie di seconda mano

“Vi seguo da qualche anno e ogni volta invidio un po’ chi ha già fatto il passaggio alla Bev. Per cui sto pensando di vendere la mia Duster Gpl per passare ad una elettrica usata. Ho visto che ci sono parecchi annunci per delle Mokka del 2020/22 a prezzi che vanno da 15 a 19mila euro. Tutte auto con massimo 50mila km in ottime condizioni. Offerte simili o poco più basse le ho trovate anche per la Peugeot e-208. Visti i prezzi del nuovo sembrano essere dei veri affari. Ma vorrei risolvere dei dubbi e voi potete sicuramente aiutarmi. Il primo riguarda l’alto numero di questi due modelli in vendita come usato. Come mai? Forse i clienti non sono soddisfatti? Danno spesso problemi? Il secondo dubbio è sulla ricarica della Mokka. Ho trovato informazioni discordanti online . Io caricherei principalmente a casa con la ricarica lenta, visto che faccio circa 50 km al giorno. Lo potrei fare con una semplice presa o mi serve per forza la colonnina di ricarica? Invece con le ricariche fast in quanto tempo passo dal 20 al 100%? Uso poco l’autostrada, ma ho bisogno di capire, se in quelle occasione i tempi si dilatano troppo. Grazie!“ Filippo Olmeda

Che cosa verificare bene prima di comprare

Risposta. Opel Mokka-e e Peugeot e-208 nascono sulla stessa base tecnica Stellantis: scegliere tra le due è solo questione di tipo di vettura (la Mokka è un Suv) e di gusti estetici. La disponibilità sul mercato di queste vetture di seconda mano dipende probabilmente dal fatto che l’autonomia offerta dai modelli 2020-2022 era piuttosto modesta. Per la Mokka, per esempio, parliamo di 322 km, mentre la versione attuale (con batteria da 54 kWh e non più da 50) arriva a 402 km, più rassicuranti. La prima cosa da fare, dunque, è dare un’occhiata alla batteria del modello che interessa, con un check certificato, per capire qual’è l’autonomia reale oggi. E verificare se basta per l’uso che ne intendiamo fare. Quanto alla ricarica a casa, non è necessario disporre di una colonnina, ma bisogna verificare bene (con un elettricista qualificato) che la presa che usiamo sia sicura. In molti casi viene installata una presa industriale. Dotarsi di una wall-box consente però di gestire la ricarica in modo intelligente, per esempio programmando la ricarica nelle ore in cui l’elettricità è meno costosa.

