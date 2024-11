Dalla Clio alla Tesla: “E spendo meno della metà…”

Dalla Clio alla Tesla: Stefano ha fatto il salto dalla piccola Renault (diesel) alla Model 3 RWD. Tutti lo scongigliavano. Ma facendo i conti dopo 2.500 km… Vaielettrico risponde. I vostri messaggi vanno inviati a info@vaielettrico.it

Si parla tanto di chi vive in città, ma noi in provincia…

“Non sono mai stato contro le auto elettriche, anzi, sono favorevole a qualsiasi innovazione tecnologica.Quello che ho contestato invece, è un approccio facilone all’ideologia green da parte di una certa politica, solo per avere consensi. Senza prima considerare pianificazione e problematiche e i costi elevati per la massa delle auto elettriche, facilitando mercati più vantaggiosi. E qualche affermazione di qualche amministratore delegato di superare il problema-costi producendo auto piccole per la massa che si muove in città per pochi km e poi utilizza i mezzi pubblici. Dimenticando chi come me abita in provincia, percorre tanti km al giorno e non ha mezzi alternativi, rendendo il diesel la soluzione migliore. Aggiungo che in auto si va anche in vacanza con la famiglia e dev’essere abbastanza capiente. Ma in una condizione di libero paese, libero mercato e libera scelta, avevo un sogno che si chiamava Tesla. E quel sogno inaspettatamente si è avverato e mi è stata appena consegnata la mia Model 3 RWD“.

Dalla Clio alla Tesla Model 3: nei primi 2.500 km risparmiati più di 100 euro

“ Ma snoccioliamo alcuni numeri. Abito in condominio, Classe C, in casa tutto Classe A, Led, cucina a induzione, clima con pompa di calore, mercato libero dal 2018. Caldaia a gas usata maggiormente per acqua calda e mantenere la temperatura innalzata, però con la pompa. Tutto questo mi ha giovato sui consumi, mentre gli scettici continuavano a dirmi che avrei speso cifre esorbitanti. Adesso la Model 3, caricata maggiormente nel box di notte con tariffa non superiore a 0,3€/kW. km percorsi in 3 settimane 2.500, con un consumo di 330kWh che fanno 99€. Prima avevo una Clio dci 90 che faceva 20km/l. Rifacendo i conti, calcolando minimo 1,64€/l il costo gasolio, escono 205 € per gli stessi km. Concludendo: ne è valsa la pena, calcolando anche che un’auto europea dello stesso segmento costa dai 50 ai 60 mila€, rispetto ai 40 mila della Model 3 “. Stefano Maroso

Risposta. costi di gestione imbattibili. Anche perché sono molti gli italiani che in bolletta sono più vicini ai 20 centesimi/ kWh, rispetto ai 30 citati del lettore. E non è solo questione di costi: prestazioni e piacere di guida di una Model 3 non sono nemmento lontanamente paragonabili a una Clio… Il racconto di Stefano non fa che confermare quel che diciamo da tempo: per chi ha la possibilità di ricaricare a casa, l’elettrico hai. Anche perché sono molti gli italiani che in bolletta sono più vicini airispetto ai 30 citati del lettore. E non è solo: prestazioni e piacere di guida di una Model 3 non sono nemmento lontanamente paragonabili a una Clio…