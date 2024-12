Dalla BMW i4 all’Audi Q6: la migliore…

Dalla BMW i4 all’Audi Q6: fine anno è tempo di bilanci e Giorgio racconta delle due auto elettriche possedute dal 2022 a oggi. Con netta preferenza per la prima. Per condividere la vostra di esperienza scrivete a info@vaielettrico.it

Dalla BMW i4…/ L’autonomia reale delle due auto a confronto

“Se può interessare vi riporto brevemente la mia esperienza in elettrico. Vivo a Torino e nel 2022, anche per merito della vostra elettrizzante prova , compro una BMW I4 M50. Con cerchi da 19″ e ruote moderatamente larghe che mi permettono un autonomia di circa 450km effettivi in primavera/autunno, 420km in estate e 380km in inverno. A novembre 2024 decido di cambiare parrocchia e passare ad una Audi Q6 quattro da 387cv e cerchi da 21 con ruote posteriori da 285. Sottolineo la dimensione di pneumatici e cerchi perchè ho capito a mie spese che incidenza spaventosa hanno sull’autonomia! In pratica con l Q6 a fronte di un’autonomia dichiarata di 650km ne faccio a malapena la metà!“.

Anche come picco di ricarica non ci siamo…

La nostra VIDEO-PROVA della BMW i4 M50, pubblicata su YouTube nel 2022.

“In pratica la ‘vecchia’ BMW con 84kWh, aveva più autonomia dell’Audi che, pur tecnologicamente più recente e con pila da 100kWh, rimane indietro di un 10/15%.

Oltretutto la tanto sbandierata capacità di ricarica a 250kW nell’uso reale non l’ho mai vista. Ieri in autostrada a Como ad una colonnina Enel X da 300kW, caricando dal 20 al 75% ho visto un picco di 125km... È vero che siamo in inverno, con temperature vicino agli zero gradi, e che ho le gomme invernali che avranno maggior attrito. Ma a pari condizioni, l’i4 si era mostrata molto più efficiente, pur con 160Cv in più e 2 anni di evoluzione tecnologica in meno…“. Giorgio