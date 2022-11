Dalla BMW 3 alla Tesla 3: “Un altro pianeta”

Dalla BMW 3 alla Tesla 3: Carlo si racconta con un video in gara per il nostro concorso La Vita Elettrica. In palio migliaia di euro in ricariche Enel X Way (i dettagli a fine articolo): il termine per inviare i video è mercoledì 8 ottobre.

Dalla BMW 3 alla Tesla 3: “Che salto in avanti… “

Carlo ha una Tesla Model 3 con la quale in due anni ha già fatto 50 mila km. La descrive come un’auto “che ha le prestazioni della Porsche, la comodità di una Rolls Royce e il costo di mantenimento di una Panda“. Ma non è tanto della sua auto attuale che vuole raccontare, quanto il modo in cui ci è arrivato: “Ho iniziato a guardare alle auto elettriche nel 2013, viaggiando negli Stati Uniti. Là le Tesla si vedevano già, ma costavano moltissimo. Io aveva una BMW Serie 3 duemila diesel, che consideravo un’ottima macchine. Ma poi la Tesla ha lanciato la Model 3 e poi la Model Y e io ho cominciato a farci un pensierino. Devo dire, però, che la spinta finale a passare all’elettrico me l’ha data un concessionario che mi ha prestato per una settimana una Peugeot e-208. Magari non il massimo per efficienza e modernità, ma lì ho capito che eravamo su un’altro pianeta. E alla fine ho scelto la Model 3, che mi garantiva comunque lo spazio che mi serviva.

“È come paragonare un Nokia o un Blackberry all’iPhone”

Che cosa gli hanno insegnato questi die anni in Tesla? “Che le macchine tradizionali stanno alle Tesla come un Nokia o un Blackberry stanno all’iPhone. Tecnologia superata con tutto il rispetto. Mi ero preparato a un sacco di disagi, tipo dover passare ore a ricaricare, magari costretto a leggermi un libro. E mi ero attrezzato per ricaricare a casa, con 22 kW di potenza. Tutte storie, è filato tutto liscio. E il problema adesso è che mi dovrò cercare un’altra auto, perché la Tesla la requisisce sempre mia moglie“. Certo, l’elettrico non fa ancora per tutti, ma la raccomandazione di Carlo è di provarlo in prima persona e di non fermarsi a quel che si sente dire in giro. Lui si è talmente appassionato da diventare anche uno Youtuber, con un suo canale.

