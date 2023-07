Dal vento alle batterie, a Vado Ligure la ricarica a Km zero

Secondo il presidente di FERA Cesare Fera, l’impianto eolico può consentire potenzialmente la ricarica di oltre 90 veicoli, in contemporanea e sfruttando la potenza UltraFast. Poi ha aggiunto: «Crediamo molto nello sviluppo elettrico del trasporto industriale: ci aspettiamo già per l’anno prossimo l’1 per cento dei camion elettrici sul totale del circolante. L’area di servizio avrà un’estensione di 3.500 metri quadrati, sei colonnine di ricarica per i camion all’interno della struttura, con punti di accesso e uscita su due strade diverse per far sì che i camion non debbano far manovra. Vogliamo realizzare un edificio a impatto zero, sull’esempio di quello che già oggi si fa in Nord Europa».