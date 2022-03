Dal sole all’auto elettrica: con Vaielettrico al SEC di Rimini

Vaielettrico è tra i protagonisti della tre giorni riminese Solar Exhibition and Conference (SEC). Il giorno dell’inaugurazione, il 6 aprile, in partnership con MOTUS-E, il nostro sito promuoverà infatti la tavola rotonda “Dal fotovoltaico all’auto elettrica: un ecosistema in movimento”. L’obiettivo è illustrare, anche con l’esempio di case history concrete, i vantaggi economici e ambientali di una mobilità elettrica integrata con l’autoproduzione di energia rinnovabile, in particolare da fotovoltaico, passando per l’accumulo e i sistemi di ricarica.

Dal 6 all’8 aprile a Rimini tutto sull’energia dal sole

Se l’Italia autorizzasse i 60 GW di nuova potenza da fonti rinnovabili già proposti da investitori privati potremmo ridurre della metà il prelievo di gas dalla Russia. È una delle soluzioni che si possono adottare per circoscrivere la crisi energetica data dal vertiginoso aumento dei costi e dalla crisi geopolitica legata alla guerra in Ucraina.

Dal SEC la risposta alla crisi energetica

Sarà questo uno dei messaggi più forti che lancerà Solar Exhibition and Conference by KEY ENERGY SEC. La manifestazione si terrà a Rimini dal 6 all’8 prile. Nel quartiere fieristico della città romagnola si daranno appuntamento gli operatori dell’industria del fotovoltaico italiana e internazionale e quanti puntano sull’addio alle fonti fossili. L’evento, organizzato da Italian Exhibition Group, si svolge in contemporanea e in collaborazione con il ForumTech di ITALIA SOLARE, l’Associazione che raggruppa le aziende italiane della produzione, stoccaggio, gestione e distribuzione dell’energia rinnovabile generata dal fotovoltaico.

Effiicenza energetica e trasizione green

Non sarà però un appuntamento ristretto agli addetti ai lavori. Gli organizzatori hanno adottato infatti un format innovativo, facendo convergere su SEC alcune filiere industriali delle manifestazioni di IEG: il turismo, il food & beverage, la manifattura e le tecnologie green, tutte alle prese con la sfida della transizione energetica. A tutte loro è stato rivolto un invito diretto a visitare la manifestazione. Potranno così interagire con i protagonisti del fotovoltaico e dell’efficientamento e reperire informazioni preziose per elaborare le loro strategie energetiche future.

Vaielettrico mette in vetrina i protagonisti

Per esempio, l’integrazione fra autoproduzione di energia fotovoltaica, ottimizzazione dell’autoconsumo, accumulo e conversione elettrica delle flotte aziendali e della logistica. La tavola rotonda “Dal fotovoltaico all’auto elettrica: un ecosistema in movimento” organizzata da Vaielettrico e MOTUS-E metterà a confronto produttori di sistemi, integratori e fornitori di servizi con chi si è messo in gioco realizzando i più progetti innovativi.

Tra i primi avremo Enel X, Siemens, Comal, Geetit, Silla Industries. Dall’altro lato avremo Caab-Fico, Teamwork e Sibeg con i loro emblematici casi di scuola. Hera presenterà in anteprima il suo progetto di smart city.

Appuntamento con Vaielettico il 6 aprile alle 15,30

L’appuntamento è per le 15,30 nell’Agorà centrale del quartiere fieristico riminese.

Questo il programma e i relatori:

-Enrico Piraccini (Head of development & innovation Hera spa): “Il progetto di una città eco-sostenibile”

-Duccio Caccioni (Direttore CAAB Bologna): “CAAB: il più grande impianto fotovoltaico su tetto d’Europa e il progetto della distribuzione ortofrutticola a emissioni zero”

-Fabrizio Modica (Head of Marketing e-Mobility di Enel X Italia) -“Soluzioni e servizi per l’elettrificazione delle flotte”

-Giorgio Lazzari (Direttore di Geetit, Gruppo Termal): “Fotovoltaico e mobilità elettrica in ambito aziendale e domestico. Le opportunità del Superbonus 110%”

-Luca Busi (Amministratore delegato Sibeg): “Il caso Sibeg: un esempio concreto di conversione della flotta”

-Alfredo Balletti (Amministratore Delegato di Comal) “Produzione e installazione di impianti fotovoltaici chiavi in mano, prototipo di impianto di ricarica per auto elettriche a pannelli fotovoltaici off the grid”

-Alberto Stecca (Fondatore di Silla Industries): “Infrastrutture di ricarica espandibili in azienda, gestione unificata, autenticazione e valorizzazione”

-Gianni Catalfamo (Fondatore One Wedge): “Ricarica per le flotte elettriche nella logistica ultimo miglio per l’e-Commerce: il caso Teamwork”

-Fabio Ciccone (Technical Promotion Electrification & Automation, Siemens S.p.A): “High Power charger, Impianto fotovoltaico e Battery Energy Storage, una soluzione integrata e flessibile”.

Moderano Massimo Degli Esposti (Vaielettrico e Francesco Naso (MOTUS-E)

L’ingresso è libero, previa la registrazione all’evento cliccando qui: https://unb.keyenergy.it/sec-2022/?utm_source=referral&utm_medium=link&utm_campaign=Vaielettrico

I sostenitori di Sec sono: ITALIA SOLARE, ENEA, Elettricità Futura, ANIE Rinnovabili, Kyoto Club, Coordinamento Free, FIRE, Motus-E, eV Now! ANCI Emilia-Romagna e Borghi più belli d’Italia, Confagricoltura, Legambiente, Res4Africa. Come media partner: Vaielettrico.it, Solare B2B, qualenergia.it, Ingegno, rinnovabili.it, Nuova Energia.

