Dal Portogallo alla Sardegna con la Tesla Model 3: grazie Supercharger

di Luca Masala

”Vivo tra il Portogallo e l’Italia. Il mio primo incontro con Tesla e il mondo delle auto elettriche fu nel 2017 quando conobbi un signore _ poi diventammo amici _ che faceva l’importazione parallela. Quando mi chiese se volevo aiutalo a portare un Model X 90 D da Parigi, non ci pensai due volte. Dopo alcuni giorni, volo per CDG e auto di cortesia con tanto di autista per la sede Tesla. Dopo un meticoloso controllo della macchina partimmo per il Portogallo ma subito dopo la prima ricarica ad un Supercharger _ allora non ce ne erano tanti _ la macchina ci avvisò che non saremo arrivati al Supercharger successivo.

Io sbarrai gli occhi, ma lui sorrise e mi tranquillizzò dicendo che lo aveva già fatto con una Model S 85 che aveva il 5% in meno di batteria. Mi aprì la pagina del display con i consumi e la previsione del viaggio era in rosso con un -10%! Guidava senza forti accelerazioni ed andammo a 120 km/h per tutto il viaggio. Per farla breve arrivammo al Supercharger successivo con il 5%. La mia ansia da ricarica è morta lì, in circa due ore. La tratta successiva la giudai io e me ne innamorai subito. In tre giorni di viaggio quasi diventai un esperto di Model X e negli anni successivi ogni tanto lo accompagnai a ritirare sia X che S in giro per l’Europa.

Nell’estate 2020 la mia Audi mi costò molto in manutenzione: fap, dischi anteriori, ammortizzatori poi un giorno senza alcun preavviso si rompe la cinghia della pompa dell’olio che causa la rottura della turbina.

Basta mi sono detto, mi prendo una macchina elettrica. Ho sempre avuto macchine a due volumi e alla fine della ricerca avevo scelto la Hyundai Kona con batteria da 64 kwh. Ma analizzando la rete di ricarica, per andare da Lisbona a Barcellona, ci avrei messo più di 18 ore ed essendo le stazioni di ricarica singole, c’era il rischio di perdere il traghetto per Porto Torres, se anche una sola colonnina fosse risultata occupata; per non contare a quante carte RIFD mi sarei dovuto abbonare.

Insomma ha vinto la rete dei Tesla Supercharger. Siccome non sapevo se un tre volumi mi andasse a genio ho optato per prenderla a noleggio a lungo termine di 36 mesi. Mi è stata consegnata a fine marzo 2021 con il colore rosso ed i sedili bianchi in omaggio.

Ogni anno affronto un viaggio di quasi 1300 km da Lisbona a Barcellona per prendere il traghetto per Porto Torres. Prima con un Audi a4 Avant, S line, 2000 da 170cv, cambio manuale 6 marche ed ora con una Tesla Model 3 Dual Motor da 490cv. Il viaggio lo faccio sempre tutto in una tirata.

Con il diesel mi fermavo ogni due ore per non meno di 15 minuti, più pausa pranzo e pennichella. Con l’elettrico mi fermo ai Tesla Supercharger ogni due ore circa con soste tra 15 e 25 minuti, più sempre pausa pranzo e pennichella. Il tempo di viaggio con l’Audi era di circa 30 minuti in meno. Il viaggio con l’Audi era più stancante, non avendo il cruise control, dopo due ore a 120km/h, avevo la gamba indolenzita e l’attenzione in calo. Con la Model 3 tra cruise control ed auto-sterzatura il viaggio è più rilassante. Prima arrivavo a Barcellona sfinito, ora ci arrivo solo stanco.

Faccio sempre la pianificazione con ABRP (a better route plannner) per farmi un idea del tempo di viaggio ed eventuali soste per la ricarica. Nella realtà a Getafe (metà strada) riparto col 100% perché pranzo e riposo. Ho imposto al programma l’arrivo a destinazione con il 50% di carica ed è questo il motivo per una sosta così lunga a Lleida (40 min). Quando sbarco non posso ricaricare fino a quando non arrivo a casa.

Ho controllato il consumo da un Tesla Supercharger all’altro, con una andatura costante di 120 km/h; è stato di 20kw/h per 100 km con la macchina stra-carica; bagagli anche sul sedile posteriore.

Per quanto riguarda le batterie, se ne ho bisogno carico al 100% e arrivo a scaricarla fino anche al 1%; normalmente non scendo sotto il 30% e arrivo all’80%.

La Model 3 la uso come usavo l’Audi A4, riscaldamento e aria condizionata sempre accesi. Nella Model 3 da app posso accendere la climatizzazione da remoto cosa che trovo molto comoda.

La pianificazione fatta dentro la macchina poco prima di partire; notare come è diversa da quella di ABRP.

Partito da casa con il 95% e previsione di arrivare a Merida con il 23% come da piano ABRP (100% – 28%). Apro spesso questa pagina se parto con una previsione di arrivo sotto il 5% per tenere sotto controllo il consumo.

La mia prima sosta a Merida dopo 2,30 di guida: sono andato in bagno e ho mangiato una frutta e sul monitor appare che mancano 5 minuti a fine carica. Volendo avrei potuto interropere la ricarica in quel momento in quanto ad Almaraz sarei comunque arrivato con il 13%.

Di Supercharger ho speso 82 euro. C’è da considerare che il costo del kw/h in Spagna è più bassa che in Italia.

Al ritorno devo fare un sosta notturna in quanto il traghetto arriva la sera a Barcellona. Scelgo sempre un albergo che abbia un Destination Charger, così la mattina dopo parto con il pieno. (Gratis)

La ricarica a Lisbona è inclusa nel parcheggio a pagamento vicino a casa, dove ho la possibilità di lavarmi la macchina gratuitamente. Se devo spostarmi uso i Superchargers o una delle tante colonnine disseminate per il paese e i Destination chargers per le soste notturne.

In Sardegna ho il fotovoltaico da oltre 10 anni di 4,2 kw ma serve per le utenze di casa; in un giorno di cielo limpido riesco ad caricare tra il 12 ed il 15%, circa 100 km. Se invece è nuvolo carico zero. Se uso la macchina di giorno non ricarico quindi al momento sto ancora sfruttando il cash back di Telepass, poi farò l’abbonamento ad Enel X e se non fosse sufficiente anche a quello di Be-charge.

La Sardegna è servita male riguardo alle colonnine di ricarica, Sassari ne ha una da 22kw dentro la sede dell’Enel che fa orari di ufficio! Cagliari ne ha qualcuna fuori città. Alghero una sola. Olbia e Oristano, che sono anche sede di Supercharger Tesla, hanno tanti punti di ricarica. Purtroppo i punti turistici sono privi di punti di ricarica. Enel X nell’ ultimo anno si è data un gran da fare, da quello che vedo sulla app, rispetto all’anno scorso.

I pro (secondo me) sono: la silenziosità di marcia, la possibilità di poter dialogare con l’auto da remoto ed il fatto che non inquino, la tenuta di strada e la sicurezza ( 5 stelle in tutte le categorie), gli aiuti alla giuda, l’auto-sterzatura, la modalità sentinella e la giuda con il solo acceleratore.

I contro (secondo me) sono: il bagagliaio (anche se profondo ha poca altezza). La premium connectivity è, dopo un mese, a pagamento. Il cofano anteriore non è elettroattuato e mancano i piccoli vani, come il porta occhiali, (nei due vani molto grandi e capienti gli oggetti piccoli si trovano con fatica). Tutto si comanda dallo schermo (qualche pulsante fisico lo averi apprezzato.) Mancano le palette dietro al volante con le quali dosare la forza rigenerativa. Il caricatore di bordo in AC , come in tante elettrica è di 11kw/h. I costruttori si dovrebbeo mettere d’accordo e farle da 22kw/h

In conclusione ho fatto bene a fare un noleggio a lungo termine in quanto non terrò l’auto per via del bagagliaio. Nel frattempo sicuramente usciranno altri modelli (non amo i SUV e spero che ci sarà qualche auto familiare) e la tecnologia delle batterie sarà migliorata. Sono d’accordo con la redazione quando scrive che chi non ha un posto privato dove poter caricare non deve comprare una macchina elettrica. In Portogallo non ho problemi, in Sardegna li avrei senza un’ attenta pianificazione. E comunque alcune zone non le posso raggiungere, o meglio le raggiungo ma mi fermo lì.

