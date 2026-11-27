In Europa alcuni stabilimenti automobilistici cambiano funzione e diventano centri industriali per il ricondizionamento delle auto usate. Il caso più significativo è quello di Flins, in Francia, dove Renault ha dato una seconda vita al suo polo produttivo riconvertito all’economia circolare. E ora bee2link group ha lanciato Tfact, un piattaforma per industrializzare questo tipo di interventi.

Accanto alla produzione di automobili nuove, il settore automotive sta sviluppando un’attività industriale che fino a pochi anni fa era affidata soprattutto a officine e concessionari: riportare le vetture usate in condizioni adeguate alla vendita. Non si tratta soltanto di riparare un’auto, ma di gestire un processo articolato, nel quale ogni veicolo richiede interventi diversi e tempi difficili da prevedere. Tuttavia il nuovo business rappresenta al contempo un salto in avanti nella sostenibilità del settore e l’occasione per riassorbire gli eccessi di capacità produttiva e salvaguardare posti di lavoro.

Flins, da fabbrica Renault a polo della circolarità

Uno degli esempi più interessanti arriva dalla Francia dove il Gruppo Renault ha riconvertito lo storico stabilimento di Flins, alle porte di Parigi, all’interno del progetto Refactory, dedicato alla seconda vita dei veicoli, al recupero dei componenti e alla gestione delle batterie.

Nel complesso si trova The Renew Factory, centro di 11.000 metri quadrati specializzato nel ricondizionamento delle auto elettriche usate. Renault dichiara una capacità di trattamento fino a 45.000 vetture all’anno.

Ma la differenza rispetto alla produzione di un veicolo nuovo è sostanziale. In una linea di assemblaggio le operazioni seguono una sequenza relativamente standardizzata. Viceversa nel ricondizionamento ogni automobile arriva con una storia diversa. Alcune necessitano di piccoli interventi, altre richiedono riparazioni più complesse o la sostituzione di componenti.

La variabilità delle lavorazioni rende decisivo il coordinamento tra reparti. Un’auto può essere pronta per la verniciatura ma bloccata dalla disponibilità di un ricambio, oppure aver completato le riparazioni e attendere ancora i controlli finali.

Tfact, la tecnologia per ridurre tempi e costi

Per gestire queste attività, bee2link Group ha sviluppato Tfact, una piattaforma digitale già operativa in quattro siti tra Francia, Spagna e Turchia. Il sistema segue il veicolo dalla presa in carico alla consegna, coordinando lavorazioni, ricambi e verifiche di qualità.

Secondo i dati comunicati dall’azienda, Tfact può gestire fino a 3.000 vetture al mese e ridurre i tempi di ciclo fino al 50%. Si tratta di risultati dichiarati dal fornitore della tecnologia, che dipendono anche dall’organizzazione e dalle condizioni operative dei singoli centri.

La piattaforma permette di monitorare lo stato delle vetture, individuare eventuali colli di bottiglia e sincronizzare gli ordini dei ricambi con le riparazioni. Un aspetto importante, perché l’attesa di un componente può allungare sensibilmente il tempo necessario per rendere disponibile un’auto.

Il software consente inoltre di confrontare i preventivi con i costi effettivi, segnalando gli scostamenti dal budget. Per l’usato, dove il margine dipende anche dal valore commerciale della vettura e dalle spese di ripristino, il controllo economico è una parte essenziale del processo.

Una fabbrica per le auto in seconda vita

In Italia queste operazioni sono spesso distribuite tra officine interne, carrozzerie e fornitori esterni. Una filiera frammentata nella quale il coordinamento può fare la differenza tra un’auto venduta rapidamente e una vettura che rimane ferma per settimane.

Le esperienze europee mostrano che il ricondizionamento può essere organizzato con criteri industriali anche senza trasformare ogni concessionario in una grande fabbrica. Digitalizzare i passaggi, rendere tracciabili i costi e definire tempi e responsabilità permette di migliorare la gestione dello stock.

La seconda vita delle automobili passa così anche dalla seconda vita degli stabilimenti: un’evoluzione che affianca alla produzione del nuovo una filiera sempre più strutturata per valorizzare i veicoli già in circolazione.

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