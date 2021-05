Dal metano a una EV, risparmio? Vaielettrico risponde

Dal metano a una elettrica, si risparmia, facendo in media 50 km al giorno? E che cosa consigliare tra elettrica o ibrida, purché4×4? Vaielettrico risponde.

Dal metano a un’elettrica / La spesa per 50 km/giorno…

“Sono Andrea di Roma, possiedo una 500L a metano, faccio 50 km al giorno e con 15€ circa, percorro 250km circa….Volevo sapere, visto che voi siete bravi con i conti, con una Renault Zoe andrei a risparmiare a livello di soldi? Grazie vi leggo sempre“.

Risponde Paolo Mariano – Andrea, non ci dice su quale tipo di strade percorre i suoi 50 km al giorno. Stimiamo un utilizzo misto e un consumo medio di Renault Zoe di circa 5,5 km/kWh e un costo dell’energia, nella ricarica casalinga, di circa 0,16 euro/kWh. Con 15,00 euro, ricaricando a casa, percorrerebbe oltre 500 km. Circa il doppio rispetto a quelli che percorre con la 500 L. Attenzione: se non ha la possibilità di ricaricare a casa e conta sulle colonnine pubbliche, faccia bene i conti con la possibilità reale di farlo e con i costi dell’energia. Tendenzialmente molto più alto rispetto a quello di casa (pur con le dovute eccezioni). Se il suo utilizzo dell’auto fosse prevalentemente autostradale consideri almeno un 25% in meno di percorrenza a parità di spesa. Quindi circa 375 km con 15,00 euro di energia elettrica.

“Cerco un’elettrica, ma che sia 4×4…”

“Vi chiedo un consiglio. Sto pensando di sostituire la mia auto diesel con un auto ibrida o elettrica, poiché ormai per recarmi al lavoro faccio mediamente solo 20 km al giorno. Cercavo un auto che avesse il 4×4. Stavo valutando il noleggio, per poter avere sempre a disposizione un auto nuova. Grazie”

Risponde Paolo Mariano – Al momento le elettriche con trazione integrale sono presenti solo nella fascia media e alta del mercato. Hanno doppio motore, uno montato sull’asse anteriore e uno su quello posteriore. Citiamone alcune, a titolo esemplificativo e non esaustivo: Skoda Enyaq 80, Volkswagen ID.4 GTX (disponibile a breve), Tesla Model 3 Long Range o Performance, Audi e-tron, Mercedes EQC… E poi: Jaguar I-Pace, Ford Mustang Mach-E, Tesla Model Y (disponibile a breve), Volvo XC-40, BMW iX3. Non sappiamo a quale tipologia e categoria di veicolo lei aspiri. Personalmente ritengo che potrebbe essere molto interessante un veicolo compatto, ma con doppio motore, che ricalchi il successo commerciale della vecchia Panda. È chiaro che, in questo momento i costruttori non si avventurano in imprese simili. Anche se, qualcuno, come Lapo Elkann con Garage Italia, in realtà lo ha fatto, anche se co target di vendita molto esclusivo e particolare. Quanto alle ibride, è un mare magno nel quale preferiamo non avventurarci.