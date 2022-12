Dal GPL alla elettrica: che auto scegliere? Lo chiede Alfonso, un lettore che però fa parecchi km al giorno e ha bisogno di una certa autonomia. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri quesiti vanno inviati a info@vaielettrico.it

Dal GPL alla elettrica: faccio 240 km al giorno per sei giorni a settimana…

“Vorrei diventare un utente elettrico, ma ho tanti dubbi. Uso la mia macchina a GPL per fare 240km al giorno per andare a lavoro sei giorni alla settimana. All’incirca spendo, se mantengo una media di 100km/h, circa 25 euro per fare 480km. All’anno faccio su per giù 40.000km. A casa ho un semplice 3kW, ma ho la disponibilità sia al lavoro che vicino casa di ricaricare. La mia domanda è: quale macchina scegliere??? Grazie“. Alfonso Faiella

Per queste percorrenze serve auto con almeno 450 km di autonomia. E costano…

Risposta. Con una percorrenza quotidiana così importante, la prima cosa da valutare è il prezzo d’acquisto. Per fare 240 km al giorno in tranquillità, occorre un’auto che abbia un’autonomia omologata di almeno 450 km. Un dato che su strada si assottiglia se fa molto freddo (la “resa” della batteria cala) e si viaggia a velocità sostenute. Quali sono e quanto costano queste auto? Non poco: nella tabella ne abbiamo elencate dieci, di diverse marche. Le più economiche viaggiano attorno ai 40 mila euro, meno eventuali incentivi, e sono tre coreane del gruppo Hyundai-Kia e la Renault Megane. Anche con eventuali promozioni e incentivi riesce quasi impossibile scendere sotto i 30 mila euro. Quanto alla spesa per l’energia, a chi viaggia molto conviene un abbonamento flat. Enel X Way ne propone uno, il Large, con cui puoi prelevare 145 kWh/mese a 45 euro. Quanto strada ci fai? Dipende dal modello, da quanto vai veloce, da quanto usi la frenata rigenerativa ecc. ecc. Se parliamo di 5 km con un kWh, nel suo tipo di utilizzo, fanno 725 km.