Dal Garda a Monaco in VW ID.7

Dal Garda a Monaco in una EV nata per i viaggi lunghi

Lunghezza di quasi 5 metri, 5 posti comodi, un motore da 210 kW (285 Cv) e una batteria da 77 kWh netti utilizzabili. La ID.7 Pro si presenta come una berlina pensata per affrontare lunghe percorrenze e il tragitto è stato studiato per mettere alla prova l’auto in termini di consumi, e di conseguenza, di autonomia. La plancia ha subito una radicale trasformazione rispetto ai modelli precedenti della gamma ID. Il cruscotto è ora completamente integrato nella plancia, con un display che rappresenta il centro dell’interfaccia tecnologica dell’auto. La regolazione del clima è diventata luminosa nella parte inferiore dello schermo, mentre il navigatore è stato rivisto nella sua logica di funzionamento. Prima di partire, Paolo condivide una interessante funzionalità nella gestione delle percorrenze. È possibile impostare l’autonomia residua a destinazione e l’autonomia residua alla sosta per la ricarica, offrendo un controllo personalizzato nella gestione del viaggio. La possibilità di precondizionare la batteria, sia manualmente sia attraverso il navigatore, aggiunge un ulteriore livello di ottimizzazione al viaggio.

Oltre 400 km con una sola carica: consumo di 17,8 kWh/100 km

Durante il viaggio, l’auto è stata testata in modalità autostradale, affrontando una varietà di condizioni atmosferiche e, ovviamente, di limiti di velocità e di traffico. L’aerodinamica, con un coefficiente di penetrazione di 0.23 e una zona frontale di 2.46 metri quadrati, dimostra l’attenzione di Volkswagen all’efficienza. L’elettrico ti costringe a questi esercizi, per contenere i consumi. Nel video Paolo riflette sulla progettazione delle auto elettriche, sottolineando l’importanza di un equilibrio tra autonomia, ore di guida sostenibili e possibilità di ricarica. Il viaggio tra Austria e Germania. Con una sosta inizialmente pianificata dal sistema di navigazione e poi cancellata, il che dimostra l’efficacia dell’auto nel gestire le soste realmente necessarie autonomamente. Sotto la pioggia in Germania, la stanchezza si fa sentire, ma la batteria si mantiene resiliente, come mostra il bilancio finale. La ID.7 ha percorso oltre 400 km con una sola carica, consumo medio 17.8 kWh/100 km, velocità media di 88 km/h. Rcarica con potenza massima di quasi 185 kW, non male. Giudizio finale: molto positivo, anche se Paolo si riserva di mettere alla prova la ID.7 in altre situazioni.

