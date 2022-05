Dal diesel alle elettriche, senza rimpianti. Lorenzo per lavoro fa 120 km al giorno ed è già alla sua seconda EV, una DS 3 e-Tense. Non tornerebbe indietro. Chi volesse raccontare la sua storia, può farlo scrivendo a info@vaielettrico.it

di Lorenzo Brevi

“ L avorativamente effettuo una media di circa 120 km al giorno. Prevalentemente in ambito cittadino e dell’hinterland milanese, in quanto rappresentante e riparatore di macchinari industriali, con qualche eccezione nelle regioni limitrofe “ .

Dal diesel alle elettriche: viaggiavo in BMW a gasolio…

“ I primi due veicoli utilizzati sono stati rispettivamente una BMW 120 d e successivamente una BMW 220 d, ovviamente automatiche. Trattandosi di due vetture molto similari tra loro, sia l’utilizzo (lavorativo e personale) che i costi erano i medesimi. Essendo auto personali per utilizzo lavorativo, effettuavo anche i calcoli per il “Rimborso Kilometrico” di cui molti saranno a conoscenza. Il costo di entrambe si aggirava sui 1.400 euro, per un totale mensile di 2.500 km abbondanti (nel week end utilizzavo l’auto anche per recarmi a sciare, al lago o in Liguria). In questo costo calcolavo con precisione (benedetto sia excel) tutti i costi, dall’acquisto al carburante, passando per gomme, tagliandi, assicurazioni, bolli, ecc.. Restavano esclusi solo Ticket di Accesso allle ZTL e parcheggi, poiché per mia scelta non ho mai voluto pagarli “ .

Quattro anni fa la svolta: la prima elettrica, una Smart

“ Circa 4 anni fa ho deciso di dare una svolta. E, complice anche l’acquisto di una moto e l’arrivo del primo figlio con i costi annessi – ho voluto passare ad un’auto elettrica. Sembra poco tempo fa, ma ai tempi i veicoli non erano molti e ho optato per una Smart ForTwo. Una scelta che può sembrare estrema. Ma che è stata ponderata, riflettendo sul fatto che potevo disporre di un’auto ibrida per l’utilizzo familiare, di un furgone per le lunghe distanze lavorative, di una moto per il gusto della velocità. E di quello che tuttora reputo il miglior veicolo per una città come Milano. Nonostante nel baule delle mie vetture, Smart compresa, abbia attrezzi e ricambi per 150 kg.. che sulla Bmw 220 han “scampanato”. E reso necessario un cambio di molle ed ammortizzatori, giusto per rendere l’idea. Ovviamente la Smartina, con i suoi 160 km dichiarati, aveva dei limiti nell’utilizzo costante per cui la sfruttavo. Ma con un po’ di attenzioni sono arrivato a percorrere ben 150 km, recarmi anche a Lecco e rientrare in giornata “ .

Dal diesel alle elettriche: la spesa? Circa un terzo

“ Soddisfatto della scelta effettuata, a fronte di una spesa di circa 1/3 rispetto alle macchine precedenti (il Noleggio a Lungo Termine di Charterway aveva un costo di € 550,00 / mese comprensivi di auto sostitutiva e gomme invernali), ho giudicato che il disagio di un limite kilometrico (positivo però sulla qualità della vita) e dell’utilizzo del condizionatore, potessero essere giustificati. La ricarica per entrambi gli anni è avvenuta SEMPRE con il cavo Schucko in dotazione, allacciato ad una presa civile bipasso con riduzione. Contrariamente a quanto dichiarato da Mercedes, l’impianto elettrico del mio box e del mio ufficio non ne ha minimamente risentito (posso affermarlo anche date le mie competenze nel settore elettrico per il mio lavoro). E non ho mai avuto distacchi del contatore, avendo 5 kW condivisi tra box e abitazione. Addirittura in ufficio la corrente per ricaricare l’auto era quella aziendale, quindi detraibile al 100%. Agevolazione che – per le ditte individuali – non si può fare sul carburante dell’auto a combustione “ .

Dopo la Smart arriva una DS 3 e-Tense

“ Oltre al risparmio economico, vanno considerate le agevolazioni garantite dal mio Comune e da quelli visitati, per i parcheggi e le ZTL. Al momento del termine del noleggio della Smart, il panorama delle auto elettriche era più vasto. E, anche a causa dei tempi ancora lunghi di Tesla, la mia scelta si è orientata per la DS 3 e-tense. Mi garantiva, a fronte di un costo del 10% maggiore sul canone mensile, un’auto 5 posti, con quasi il doppio dei km dichiarati (300). E quindi son potuto tornare a fare i 120 km lavorativi al giorno. La macchina è stata ritirata il 5 marzo 2020, data emblematica poiché il giorno successivo tutte le concessionarie hanno interrotto i servizi non essenziali. Di lì a poco Milano è entrata nel triste lockdown, quindi l’auto è rimasta praticamente ferma per circa 2 mesi. In questo periodo la finanziaria, senza alcuna mia richiesta, ha automaticamente (e umanamente) congelato le rate del Noleggio. Fortunatamente non necessitavo di questo aiuto, ma penso sia un bel gesto spontaneo per cui elogiarli “ .

L’autonomia dichiarata? È ottimistica anche nei diesel

“ Tornati alla nuova normalità post-lockdown, ho iniziato ad utilizzare la mia vettura con continuità sia per lavoro che per svago. Qualsiasi viaggio era più conveniente con la DS3 piuttosto che con la Toyota CHR (una simpatica auto a benzina che vanta di esser ibrida, ma alla fine costa come un diesel). Con la DS sono andato in giornata a Torino, e tornato senza caricare. Ma anche in Liguria per un week end (Savona o Rapallo, ricaricando nella notte in una delle Duferco disponibili). O a Bormio per capodanno (ricaricando gratuitamente in hotel). Se nell’utilizzo “quotidiano” e verso il mare le accortezze sull’utilizzo di un’elettrica sono abbastanza semplici, forse un viaggio verso una località in quota si rivela più complesso. Ma non per questo impossibile. Ci terrei a specificare un concetto basilare sulla differenza tra auto elettrica o endotermica. È vero che i km dichiarati non sono facilmente raggiungibili, ma è altrettanto vero che nemmeno i 30 km/l dichiarati sulle auto diesel son così facili da raggiungere “ .

50 euro di abbonamento contro 8 pieni di carburante

“ Capitolo colonnine: ho avuto fino al mese scorso abbonamento illimitato alle colonnine a2a, più varie tessere di altre compagnie. Per 30€ /mese avevo ricariche illimitate ad una colonnina che distava 1 km da casa. E che in meno di 2 ore (il tempo di cenare, compresa preparazione e “sparecchiare”) ricaricava la macchina del 100%. Quante volte nella vita si ha l’esigenza di ricaricare 300 km che hai percorso in una giornata? E non gli puoi dedicare nemmeno così poco tempo? Quando si va via per un week end, non si può prenotare la colonnina e lasciarla in carica nella notte successiva all’arrivo? Nel 2022, avendo un’app per qualsiasi cosa, siete così sicuri che non si possa fare Milano-Bari semplicemente facendo le ricariche in Pranzo-Cena -Pranzo? Vorrebbe dire spendere 50€ di abbonamento alle colonnine, contro gli 8 (sì, OTTO) pieni di gasolio che ho dovuto fare alla BMW 135i per percorrere la stessa distanza “.

Dal diesel alle elettriche, ma non sono Greta Thunberg…

“ Incidenti: uno solo. E non solo l’auto ha assorbito perfettamente l’urto senza nemmeno far cadere il cane dal sedile dietro (nonostante un quasi frontale a 50 km/h con un furgoncino passato col rosso). Ma, contrariamente al credo popolare per cui un’elettrica ha problemi con la batteria in caso di sinistro, vi assicuro che non si è creata alcuna voragine atomica. E nessuno si è sentito in pericolo. Manutenzione: facendo in prevalenza percorsi cittadini, facevo pastiglie e dischi così spesso che in BMW mi vedevano con cadenza mensile. E poi c’erano le altre manutenzioni, il cambio gomme, ecc… Sapete quante manutenzioni ho dovuto fare alle 2 auto elettriche? Zero. Non aggiungo altro, se non una cosa: l’auto elettrica non ha limiti, i limiti ce li imponiamo noi. P.S. La prossima auto sara una iX1 o una Tesla3, e vi assicuro che non sono Greta Thumberg “ .

