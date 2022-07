Dal diesel a una elettrica: Andrea chiede consigli

Dal diesel a una elettrica: Andrea guida una Mazda Cx5 a gasolio ed è tentato dal passaggio. Per lavoro fa molti km: gli conviene? Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i quesiti vanno inviati all’indirizzo info@vaielettrico.it

Dal diesel a una elettrica: col gasolio arrivato a 2 euro al litro, la mia Mazda Cx5…

“Vi seguo con molto interesse da parecchio tempo, sono agente di commercio. A gennaio dovrò sostituire l’auto e vorrei passare all’elettrico soprattutto per i costi di gestione che in questo momento storico sono insostenibili. La mia auto (Mazda Cx5 diesel) non fa più dei 16/17 km/LT a 2€ litro, è veramente troppo. Qualcuno si trova nella mia stessa situazione? Ho la possibilità di ricaricare nel box, dove installerei una wallbox. Mi piacciono molto la Skoda Enyaq, la Nissan Ariya e la nuova Megane E-Tech. Purtroppo gli ecoincentivi sono ridicoli: ho fatto qualche preventivo per il noleggio a lungo termine, ma a mio avviso ancora troppo caro, meglio leasing o acquisto con buy-back. Se qualcuno è nella mia stessa situazione e ha esperienza in merito, ogni consiglio è bene accetto“. Andrea

Un primo confronto sulla spesa per fare 100 km

Risponde Paolo Mariano – Non ci dà molte informazioni sulle sue necessità di mobilità. Non ci dice ad esempio quali siano le percorrenze giornaliere massime, né se le capiti di essere in trasferta per giorni (e quindi pernottare fuori). O se al contrario rientra a casa ogni sera. Né ci dice quanti km percorra annualmente. Ma ci dice che ci segue da parecchio tempo. E quindi immagino che la sua scelta di un’elettrica (oltre che supportata dalla voglia di risparmiare), sia giustificata da un’attenta analisi di fattibilità. Lo diciamo spesso. Le elettriche non sono per tutti. Ma sono per molte più persone di quante poi vi si avvicinino. Veniamo ai costi di gestione.Se stimiamo un consumo non superiore a 20 kWh/100km, immaginando un mix tra ricariche casalinghe e pubbliche, possiamo stimare una spesa di circa 6 o 7 euro/100km. Contro i circa 12 euro che spende attualmente.

Dal diesel a una elettrica / Occhio alle offerte dei noleggiatori

Come saprà, i costi di manutenzione sono irrisori per le elettriche. Che non pagano bollo e hanno costi assicurativi generalmente più bassi della controparte termica. Quando andrà quindi a paragonare gli importi delle rate del leasing o dell’acquisto con formula buy-back, tenga conto anche di questo. Se le sue percorrenze fossero ad esempio di circa 4.000 km al mese, un’elettrica le potrebbe costare in energia circa 280 euro. La sua termica più o meno 485 euro. E consideri che il costo per le ricariche dell’elettrica potrebbe essere più basso, anche di molto, se la percentuale di ricariche casalinghe fosse più alta, o totale. E se i consumi medi, come probabile, fossero più bassi di quelli presi in esame (20 kWh/100km). Le consiglio di scandagliare attentamente le proposte dei grandi noleggiatori. Soprattutto sull’elettrico, in questa fase, se si è disposti a scegliere tra auto in pronta consegna (che non mancano!), le offerte spesso sono ottime.