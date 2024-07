Bonus wall box al via l’8 luglio: parte il bando per le ricariche domestiche e di condominio. A disposizione 20 milioni, visto il successo del bando auto elettriche si spera che siano sufficienti . È per installazioni effettuate dal 1° gennaio 2024.

Bonus wallbox al via: fino a 1.500 euro e 80% a fondo perduto

Il bando è sempre quello pubblicato nel 2022 (per poco più di due mesi), nel 2023 (bassissima partecipazione) e a febbraio 2024, per fare salvi coloro che non erano riusciti a presentare la domanda. In termini numerici il contributo vale l’80% delle spese ammissibili ma entro il limite di:

1.500 euro , contributo richiesto da una persona fisica

, contributo richiesto da una persona fisica 8.000 euro, contributo richiesto da un condominio.

Le spese ammissibili, quelle che non sono ammesse

Non si finanzia solo la wallbox in quanto tale. Qui le spese ammissibili e non ammissibili.

L’acquisto e la messa in opera di infrastrutture di ricarica, ivi comprese – ove necessario – le spese per l’installazione delle colonnine, gli impianti elettrici, le opere edili strettamente necessarie, gli impianti e i dispositivi per il monitoraggio; le spese di progettazione, direzione lavori, sicurezza e collaudi; i costi per la connessione alla rete elettrica, tramite attivazione di un nuovo POD (point of delivery).

Non sono, in ogni caso, ammissibili al contributo:

le spese per imposte, tasse e oneri di qualsiasi genere; le consulenze, ad eccezione di quelle previste alla lettera b) del decreto; terreni e immobili; l’acquisto di servizi diversi da quelli previsti dal precedente decreto anche se funzionali all’installazione; i costi relativi ad autorizzazioni edilizie, alla costruzione e all’esercizio

Attenzione: fare presto

Più di un lettore ci ha chiesto se poteva aspettare il bando. È chiaro che se non avete ancora acquistato la wallbox e installata conviene accelerare i tempi. Il bando finanzia le installazioni dal 1°gennaio. Visto il boom di acquisto di auto elettriche – 200 milioni di ecobonus evaporati in nove ore, pur considerando le società che hanno prenotato oltre il 30% dei contributi – si può stimare una buona partecipazione all’iniziativa. .

Bonus wallbox al via, quando scade? Manca la data

Nella sezione del portale di Invitalia manca l’indicazione della data di scadenza del bando. Lo abbiamo chiesto al call center che gestisce le informazioni dello sportello: “Ancora non abbiamo informazioni”. Un altro dato che deve stimolare a presentare la domanda al più presto. Si parte dalle 12 del 8 luglio.

Per tutte le informazioni e la modulistica clicca sul link.