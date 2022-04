Dal 2 al 19 maggio il tour italiano di Aiways U6ion 

Arriva in Italia il tour europeo del concept SUV Coupé elettrico cinese Aiways U6ion. Dopo Belgio e Germania, il nostro Paese è infatti il prossimo mercato a ospitare il roadshow, offrendo ai potenziali acquirenti l’opportunità di ammirare da vicino il concept che anticipa Aiways U6, il secondo modello elettrico del marchio, che debutterà in Europa entro la fine di quest’anno.

Per la presentazione itinerante, il Gruppo Koelliker, che in Italia distribuisce in esclusiva i veicoli nativi elettrici Aiways, ha predisposto, in collaborazione con i suoi partner commerciali, un calendario di 13 appuntamenti che toccherà altrettante città italiane. Partirà il 2 maggio da Monza e terminerà all’Automotive Dealer Day, a calendario a Veronafiere dal 17 al 19 maggio prossimi.

Questo il calendario nel dettaglio:

-2 maggio, Monza, GP Car

-3 maggio, Cuneo, Cuneotre

4 maggio, Torino, Locautodue

5 maggio, Parma, Scai Motor

6 maggio, Modena, Pelloni Auto

7 maggio, Bari, My Car

8 maggio, Civitanova Marche, Tombolini Motor Company

9 maggio, Rimini, Errepiù

10 maggio, Bergamo, Arricar

11 maggio, Brescia, Sinauto

12 maggio, Pordenone, Ricci Group

13 maggio, Treviso, Mar-Auto

14 maggio, Verona, Tomasi Auto

17 – 19 maggio, Veronafiere, Automotive Dealer Day

«U5, il D-SUV 100% elettrico, primo modello del brand a essere introdotto, è stato accolto in modo molto positivo _ commenta Marco Saltalamacchia, Presidente Esecutivo del Gruppo Koelliker _ U6 si preannuncia rivoluzionario sia dal punto di vista del design sia per la tecnologia».

Con U5 Aiways U6ion condivide il powertrain da 160 kW (204 cv), alimentato da una batteria da 63 kWh. A questa, però, si dovrebbe affiancare un taglio da 72 kWh con autonomia far 450 e 500 km nel ciclo WLTP.

