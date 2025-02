Dal 1° marzo la Svizzera dà il via libera alla guida autonoma

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Dal 1° marzo, come vedremo in dettaglio più avanti, la Svizzera consentirà la circolazione sulle proprie strade a veicoli a guida autonoma di livello 3. E’ il primo Paese in Europa. Altri lo seguiranno nei prossimi anni; c’è da scommetterci. Infatti le case auto di tutto il mondo sono impegnate in questa rivoluzionaria sfida, con soluzioni diverse e diversi approcci. L’altro giorno abbiamo preso nota della soluzione Stellantis STLA AutoDrive. E a partire da oggi pubblicheremo un breve vademecum in quattro puntate con tutto quello che non si può non sapere sulla guida autonoma. L’ ha realizzato per noi Filippo Pagliuca, un giovane studente in procinto di laurearsi in Ingegneria Meccanica e già iscritto al corso di laurea magistrale in Mobility Engineering presso il Politecnico di Milano al Politecnico di Milano. Appassionato di tecnologie e di auto elettriche, entra da oggi nella nostra squadra.

Un passo storico verso l’innovazione stradale. Si parte dal “livello 3” avanzato

Di Filippo Pagliuca

[primo articolo]

Dal 1° marzo 2025, la Svizzera aprirà le sue strade ai veicoli a guida autonoma, segnando un progresso significativo nel panorama della mobilità europea. Il Consiglio Federale ha adottato questa decisione nel dicembre 2024, a seguito della revisione parziale della legge federale sulla circolazione stradale approvata nel 2023. L’obiettivo è integrare le tecnologie di guida autonoma nel sistema di trasporto nazionale, migliorare la sicurezza stradale e creare nuove opportunità economiche.

La nuova ordinanza introduce tre principali novità.

-La guida autonoma in autostrada sarà consentita fino al livello 3, permettendo ai conducenti di attivare il “pilota automatico” sui tratti autostradali autorizzati. E’ un livello già disponibile in alcune auto (per esempio l’Autopilot di Tesla) ma ancora non autorizzato negli altri Paesi europei. “Una volta attivato il sistema, il conducente potrà togliere le mani dal volante e non sarà più tenuto a sorvegliare costantemente traffico e mezzo, ma dovrà rimanere pronto a riprendere il controllo della vettura in qualsiasi momento, qualora il sistema lo richieda”. Durante l’attivazione del sistema l’utente sarà autorizzato a svolgere attività secondarie, ma non sarà permesso dormire, distrarsi completamente o lasciare il posto di guida.

-Verranno autorizzati i veicoli senza conducente che potranno circolare in aree urbane su percorsi specifici approvati dalle autorità cantonali. Questi mezzi saranno monitorati da operatori nelle centrali di controllo, pronti a intervenire in caso di necessità.

-Anche il parcheggio automatizzato sarà autorizzato: sarà consentito il parcheggio automatico, senza la presenza del conducente, in appositi autosili e parcheggi debitamente segnalati.

Dalla Svizzera un modello per gli altri Paesi europei?

Per quel che riguarda le omologazioni, l’ufficio Federale USTRA riporta: “Le case costruttrici dovranno dimostrare dettagliatamente in che modo vengono garantite la sicurezza stradale e la fluidità del traffico quando il sistema di automazione è in funzione.”

Inoltre, dal 1° luglio 2025 durante gli esami teorico e pratico per il conseguimento della patente di guida saranno verificate le conoscenze dei candidati relative ai sistemi di assistenza e di automazione.

L’autorizzazione alla guida autonoma in Svizzera rappresenta un precedente significativo nel contesto europeo. Il Paese, noto per i suoi rigorosi standard di sicurezza e regolamentazione, potrebbe diventare un modello per altri Stati europei. L’Unione Europea, impegnata nello sviluppo di normative armonizzate sulla guida autonoma, potrebbe accelerare l’adozione di leggi simili e incentivare la cooperazione transfrontaliera.

Vantaggi, sfide e incognite della guida autonoma

L’introduzione dei veicoli autonomi offre numerosi benefici, tra cui un miglioramento della sicurezza stradale, un aumento dell’efficienza del traffico e, soprattutto, uno sviluppo tecnologico avanzato accompagnato dalla raccolta di dati reali sull’uso dei mezzi.

L’impatto ambientale sarà positivo, con una riduzione dei consumi grazie a una guida più efficiente e coordinata.

Nonostante i vantaggi, la guida autonoma solleva alcune criticità. La sicurezza informatica rappresenta una delle principali preoccupazioni, poiché la connessione dei veicoli alle reti li espone a possibili attacchi hacker, rendendo necessaria l’implementazione di sistemi di cybersecurity avanzati.

Anche l’occupazione, sul lungo termine, potrà subire delle conseguenze, con una possibile riduzione della domanda di conducenti professionisti, come autisti di taxi e camionisti, con ripercussioni sul mercato del lavoro.

In conclusione- L’introduzione della guida autonoma in Svizzera dal 2025 rappresenta un passo decisivo verso il futuro della mobilità che potrebbe influenzare positivamente le politiche europee sui veicoli autonomi. Affrontare con attenzione le sfide e le preoccupazioni legate a questa tecnologia sarà fondamentale per garantire una automazione sicura e vantaggiosa per tutti.

(1-segue)

