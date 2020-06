Daimler Truck punta sull’idrogeno e guarda a Volvo

Daimler Truck prende con decisione la strada dell’idrogeno; e la percorrerà assieme a Volvo. Ha creato infatti una nuova società, la Daimler Truck Fuel Cell GmbH & Co. KG che si occuperà esclusivamente di sviluppare veicoli da trasporto a celle combustibile (FCV). La nuova società riunirà tutte le attività nelle celle a combustibile di Daimler Truck. Una mossa che accelererà l’adozione di nuove soluzioni FCV, in particolare nel contesto dell’imminente joint venture con il Gruppo Volvo.

L’idrogeno? La soluzione per il trasporto pesante

«La cella a combustibile è una soluzione fondamentale per la decarbonizzazione del trasporto pesante a lunga distanza», ha spiegato Martin Daum, presidente del consiglio di amministrazione di Daimler Truck AG. «Il nostro futuro partner della joint venture, il Gruppo Volvo, ne è convinto. Siamo determinati ad affrontare congiuntamente lo sviluppo e la produzione in serie di celle a combustibile». «Ora _ ha concluso Daum _ riuniremo la grande competenza e l’enorme ricchezza di esperienza di diversi decenni di lavoro di sviluppo sulle celle a combustibile presso Daimler e la combineremo con il giusto know-how in relazione ai camion».

Con Rolls-Royce per alimentare i data center

Andreas Gorbach e Christian Mohrdieck sono stati nominati amministratori delegati della nuova società. Entrambi hanno una notevole esperienza in tecnologie di sistemi di trasmissione alternativi, in particolare celle a combustibile. La nuova impresa comprenderà le attività di Daimler a Nabern, in Germania, e gli stabilimenti in Germania e Canada. Estenderà le sue attività anche ad applicazioni non direttamente legate alla mobilità. Nel tentativo di accelerare ulteriormente la commercializzazione della tecnologia delle celle a combustibile, infatti, Daimler Truck sta anche progettando di cooperare con il gruppo tecnologico britannico Rolls-Royce sullo sviluppo di celle a combustibile fisse. Rolls-Royce spera di utilizzare celle a combustibile sviluppate dalla joint venture tra Daimler Truck e Volvo Group da utilizzare come generatori di emergenza per gli operatori dei data center. sono stati nominati amministratori delegati della nuova società. Entrambi hanno una notevole esperienza in tecnologie di sistemi di trasmissione alternativi, in particolare celle a combustibile. La nuova impresa comprenderà le attività di Daimler a Nabern, in Germania, e gli stabilimenti in Germania e Canada. Estenderà le sue attività anche ad applicazioni non direttamente legate alla mobilità. Nel tentativo di accelerare ulteriormente la commercializzazione della tecnologia delle celle a combustibile, infatti, Daimler Truck sta anche progettando di cooperare con il gruppo tecnologico britannicosullo sviluppo di celle a combustibile fisse. Rolls-Royce spera di utilizzare celle a combustibile sviluppate dalla joint venture tra Daimler Truck e Volvo Group da utilizzare comeper gli operatori dei data center.

Volvo ci metterà 600 milioni di euro

Il Gruppo Volvo entrerà nella nuova società acquisendone il 50% per una cifra vicina ai 600 milioni di euro. I dirigenti di Daimler Truck e Volvo hanno affermato comunque che la joint venture sarà aperta ad includere altre società. «Questa iniziativa congiunta con il Gruppo Volvo è una pietra miliare nel portare camion e autobus a celle a combustibile sulle nostre strade» ha commentato Daum. L’accordo è preliminare e non vincolante: entrambe le società prevedono di raggiungere un accordo finale entro la fine di settembre e di chiudere la transazione entro la fine del 2020.

Martin Lundstedt, CEO di Volvo Trucks, ha dichiarato che la crisi del coronavirus «ci ha convinti ancora di più che si tratta di un’area che necessita di una continua attenzione».

Corsa all’idrogeno, da Nikola a Bosch e Toyota

Altre società stanno battendo la strada delle celle a combustibile per i grandi camion commerciali. Nikola metterà sul mercato il suo modello a idrogeno nel 2023. All’inizio di quest’anno la Bosch ha annunciato che inizierà a produrre celle a combustibile nel 2022.

Hyundai sta lanciando una flotta di camion a celle a combustibile in Europa entro la fine dell’anno. All’inizio di questo mese, Toyota e la sua sussidiaria per la produzione di camion Hino hanno annunciato a loro volta l’intenzione di sviluppare un camion a celle a combustibile per impieghi gravosi.

LEGGI ANCHE: Kangoo e Master Renault ora anche a idrogeno