Daimler presenta il camion elettrico da 800 km di autonimia

Daimler presenta un camion pesante elettrico in grado di percorrere fino a 800 km con una sola ricarica. E’ la prima dimostrazione che anche il trasporto pesante sulle lunghe percorrenze _ il segmento più impegnativo del trasporto merci su strada in termini di carico utile, distanza e percorsi _ può essere elettrificato.

Debutta ad Hannover eActros LongHaull

Un segmento, però, che offre un grande potenziale sul fronte della riduzione delle emissioni di CO2. Dopo il lancio nel 2021 dell’eActros per il servizio di distribuzione pesante, Daimler Truck affronta la sfida e alza l’asticella. Il nuovo veicolo, un prototipo al momento, si chiama eActros LongHaull ed è stato presentato oggi all’IAA Transportation 2022 di Hannover. I primi prototipi stanno affrontando test intensivi in azienda. Ma entro l’anno si sposteranno su strade pubbliche. E nel 2023 esemplari preserie verranno consegnati a diversi Clienti per la fase di sperimentazione.

Tre pacchi batteria LFP da 600 kWh

L’eActros LongHaul di serie monterà tre pacchi batteria con chimica Litio-Ferro-Fosfato (LFP) per una capacità totale installata di oltre 600 kWh e due motori elettrici come parte di un nuovo assale elettrico con una potenza continua di 400 kW e una di picco di oltre 600 kW. Oltre alla motrice per semirimorchio, Daimler Truck produrrà fin dal lancio sul mercato varianti dell’eActros LongHaul con telaio cassonato. Ha concepito l’eActros LongHaul perchè presenti perfrmances di durata identiche a quelle degli esemplari diesel: 1,2 milioni di chilometri di percorrenza in dieci anni d’impiego.

L’autonomia cresce con l’eTrailer

I semirimorchi elettrificati possono aumentare significativamente la portata degli e-truck. L’azienda high-tech Trailer Dynamics, per esempio, ha sviluppato, insieme al costruttore di rimorchi Krone, l’‘eTrailer’. L’elemento centrale del semirimorchio è un asse elettrico con batterie, che supporta il veicolo trainante offrendo una potenza supplementare. A seconda della capacità delle batterie dell’eTrailer, con la versione di serie dell’eActros LongHaul è possibile percorrere oltre 800 chilometri senza soste di ricarica intermedie.

Le batterie LFP garantiscono una lunga durata (fino a 4.000 cicli) e una ricarica più veloce. Presso una colonnina di ricarica con potenza di circa un megawatt, le batterie dell’eActros LongHaul di serie possono essere ricaricate dal 20 all’80% in meno di 30 minuti.

Con Volvo e Traton per la ricarica a un Megawatt

Daimler Truck offrirà infatti ai clienti una soluzione di trasporto globale, che comprende la tecnologia dei veicoli, la consulenza, l’infrastruttura di ricarica e l’assistenza. In breve, l’ eActros LongHaul dovrà essere la scelta giusta per i Clienti, in termini di redditività, sostenibilità ed affidabilità.

In luglio Daimler Truck ha costituito una joint venture insieme a Traton Group e Volvo Group con l’obiettivo di sviluppare e gestire in Europa una rete pubblica di ricarica ad alte prestazioni per autocarri e pullman pesanti elettrici. La rete dovrà essere disponibile per gli operatori di flotte in Europa indipendentemente dal marchio. Per la ricarica in deposito, Daimler Truck coopera invece con Siemens Smart Infrastructure e ENGIE.

— Vuoi far parte della nostra community e restare sempre informato? Iscriviti alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico.it—-