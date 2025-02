Daihatsu, la fabbrica che consuma energia dagli escrementi delle mucche

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Daihatsu, marchio giapponese controllato da Toyota ha avviato un progetto molto particolare per la produzione di energia “rinnovabile, Per la sua fabbrica di veicoli, non lontano dall’antica capitale Kyoto, l’elettricità arriverà dal biogas prodotto dagli escrementi degli allevamenti di bovini

Chiamarli semplicemente bovini, non sarebbe solo riduttivo ma perfino offensivo. Perché il “combustibile” rinnovabile con cui il marchio giapponese Daihatsu produrrà energia per lo stabilimento di Ryuo, nella prefettura di Shiga, nel cuore del Giappone ha una peculiarità unica al mondo? Il biogas verrà prodotto dal letame di una delle più pregiate razze bovine del mondo.

Il progetto di Daihatsu prevede energia da biogas

Stiamo parlando del “Manzo di Omi“, una delle più antiche e rinomate varietà di wagyū, le razze selezionate per avere le carni tenere e saporite. E molto costose al pari del Kobe e del Matsuzaka. Sono carni “marmorizzate”, perché hanno un tessuto ricco di grassi insaturi che si distribuiscono nelle masse muscolari in striature simili alle venature del marmo.

L’ allevamento, attivo nella regione da oltre quattrocento anni, ha un altra particolarità che lo rende adatto a essere utilizzato per la produzione di biogas. Produce un letame con una bassa percentuale di acqua. In sole due settimane, il materiale organico si trasforma in gas, pronto per essere utilizzato come fonte energetica. Un letame a sua volta pregiato come la carne dei bovini che lo producono.

Il 10 per cento delle emissioni totali di Co2 nel mondo provengono da allevamenti bovini

Il progetto di Daihatsu prevede di impiegare questo particolare biogas per il fabbisogno energetico del reparto di fusione in alluminio, attività energivora. La sperimentazione è avvenuta alimentando un generatore elettrico collegato all’impianto di illuminazione di un’ala dello stabilimento. Ma non si parla solo di energia rinnovabile ma anche di efficienza energetica. I residui del processo, infatti, vengono poi riutilizzati come fertilizzanti, eliminando il più possibile gli sprechi.

Il prossimo passo, un po’ meno efficiente, sarà la miscelazione del biogas con il gas naturale. Per ora con una percentuale del 10%, servirà ad alimentare direttamente i macchinari utilizzati nella fusione dell’alluminio. Anche se limitata sarà comunque una significativa riduzione delle emissioni di CO2. Un aspetto non secondario a livello economico, visto quanto pagano le aziende automobilistiche per comprare certificati verdi che danno il diritto ad inquinare.

Questa collaborazione tra automotive e agricoltura, può essere una doppia risposta alla lotta al cambiamento climatico. Della riduzione di emissioni inquinanti dell’attività industriale abbiamo detto. Ma anche gli allevamenti non scherzano: circa il 10% del emissioni di CO2 proviene dalla zootecnia.

Secondo un rapporto Fao, entro il 2050 gli attuali 229 milioni di tonnellate di carne prodotte ogni anno diventeranno 465. E i 580 milioni di tonnellate di latte raddoppieranno a 1043 milioni. Come effetto della crescita dei consumi in paesi a grande popolazione come Cina, India e Brasile. E nelle stalle stalle crescerà anche la produzione di qualcosa d’altro. Almeno potrebbero essere trasformate in biogas che riduca l’uso di fossili.

– Iscriviti alla newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico