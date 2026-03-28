Dai pannelli al camion: l’elettrico Scania per Tonoli Spedizioni

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Un camion Scania elettrico entra nella flotta di Tonoli Spedizioni e Logistica. Solo uno ma alimentato da rinnovabili: miglia di pannelli che fasciano la sede aziendale. L’inizio di un test interessante per monitorare le potenzialità di un veicolo che può abbattere in modo significativo i costi per il carburante.

Carburante gratuito grazie al fotovoltaico aziendale

Un punto di forza di questa scelta è la possibilità di grossi risparmi di carburante. Lo Scania 40 R, opererà in provincia di Cuneo, dove l’azienda può contare sul supporto di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo che garantiscono autonomia energetica a Tonoli Spedizioni e Logistica.

Il modello potrà essere interessante anche perché l’azienda, 65 anni di storia, può contare su una flotta importante.

Vanta infatti una flotta di 50 trattori stradali, 15 mezzi per la distribuzione locale e 80 semirimorchi e un modello di business sempre più orientato alla logistica integrata. Con servizi offerti non solo in Italia ma pure in Spagna e Portogallo.

Imprese che credono nell’elettrico: “La volatilità dei fossili”

«La sfida della terza generazione è trasporre e attualizzare i valori fondanti dell’azienda in un panorama profondamente cambiato. Flessibilità, qualità del servizio e redditività restano pilastri imprescindibili, ma oggi richiedono nuove capacità per affrontare un mercato sempre più instabile e complesso» dice Stefano Tonoli, la terza generazione alla guida dell’azienda.

«In questo contesto, la sostenibilità assume un ruolo centrale: guardiamo all’elettrico anche come risposta alla volatilità dei carburanti fossili e integriamo le tematiche ESG, sia sul piano ambientale sia come leva di miglioramento dell’efficienza organizzativa. In questa direzione abbiamo avviato, già da due anni, un percorso volontario orientato alla redazione del bilancio di sostenibilità».

La scelta elettrica è supportata da 6 MW di impianti fotovoltaici installati sui tetti di proprietà e 8 MWh di sistemi di accumulo. Con questi numeri Tonoli dispone già di un’infrastruttura energetica avanzata che consente la ricarica completa notturna del veicolo Scania.

Un camion con batterie da 535 kWh

Un camion su misura. Scania 40 R è un trattore stradale dotato di 6 pacchi batterie, per una capacità installata totale di 535 kWh e un’autonomia fino a 480 km. Le simulazioni di consumo energetico nel contesto operativo regionale nella provincia di Cuneo «ci preannunciano performance ancora più favorevoli nelle reali condizioni operative», dichiara Simone Martinelli, Sales Manager E-mobility, Urban & Construction Scania Italia.

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