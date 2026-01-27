Dai furti di rame a chi si fa pagare la ricarica con corrente rubata

Dopo i ladri di rame, ecco i “furbetti” che vendono la ricarica per auto elettriche con corrente rubata dalla rete. Succede a Napoli, nel quartiere Vomero, dove i tre titolari di un’autorimessa sono stati scoperti mentre offrivano un servizio di ricarica alimentato da un allaccio abusivo alla rete pubblica. I clienti pagavano regolarmente, ma l’energia utilizzata non passava da alcun contatore: un guadagno illecito costruito su corrente sottratta senza autorizzazione.

Dalla rete all’auto del cliente senza passare dal contatore

Un garage del quartiere Vomero, a Napoli, è finito al centro di un’operazione dei carabinieri per una serie di irregolarità. Si va dalle autorizzazioni mancanti agli allacci abusivi alla rete elettrica. Durante il controllo, le forze dell’ordine hanno accertato che l’energia utilizzata per illuminare l’autorimessa veniva prelevata direttamente dalla rete pubblica, senza alcun contatore.

Un collegamento clandestino che garantiva, di fatto, corrente gratuita. Ma non è tutto. L’energia sottratta veniva utilizzata anche per alimentare le colonnine di ricarica per auto elettriche, anch’esse collegate illegalmente. I clienti pagavano regolarmente il servizio, trasformando l’allaccio abusivo non solo in un risparmio illecito sui costi energetici, ma in un vero e proprio guadagno economico indebito.

Dal sopralluogo è emerso inoltre che la struttura è priva di Scia, senza insegna autorizzata e senza regolare passo carrabile. I tre titolari sono stati denunciati e le sanzioni amministrative arrivano a 1.770 euro. Non c’era niente o quasi di legale, neanche le ricariche elettriche.

Ladri di rame sulle colonnine

Anche le colonnine finiscono sempre più spesso nel mirino dei profittatori. Quello dei furti di rame è ormai un’emergenza nazionale: i lettori segnalano casi in diverse città italiane, con cavi asportati che, oltre al danno economico, creano forti disagi agli e‑driver lasciati senza possibilità di ricaricare.

Accanto a questo fenomeno si parla di cybercrime che coinvolge le infrastrutture di ricarica, ma attenzione come Vaielettrico ha documentato, rubare i dati dalla colonnina non è per niente semplice.