Il 2026 si apre con nuove imbarcazioni elettriche. AEW24 è la prima barca elettrica di serie di Voltaic Marine, la startup statunitense pronta al salto verso la produzione seriale. L’appuntamento è al CES 2026, in programma dal 6 al 9 gennaio a Las Vegas.

Una batteria da 300 kWh per la barca da 18 passeggeri

La batteria dell’AEW24 offre una capacità notevole: 300 kWh che, secondo Voltaic Marine, garantiscono fino a otto ore di autonomia, anche se non viene specificata la velocità alla quale è stata calcolata questa autonomia. Interessante anche la possibilità di accogliere fino a 18 passeggeri, un dato che rende l’imbarcazione ideale per utilizzi commerciali e turistici.

Un mezzo da usare anche come taxi boat o per servizi di trasporto e sightseeing ovvero gite ed escursioni su laghi, fiumi e località costiere.

Voltaic Marine punta in alto: non presenta solo una barca, ma «l’avvio di una vera produzione in serie di imbarcazioni elettriche. AEW24 non è soltanto elegante nel design, è soprattutto la prima dimostrazione concreta della piattaforma marina scalabile dell’azienda, pensata per alimentare future applicazioni consumer, commerciali e di difesa».

Si vola sulle onde: fino a 34 nodi con AEW24

Dai dati sintetizzati nella tabella emerge che l’AEW24 è una barca elettrica dalle prestazioni interessanti, con una velocità massima di 34 nodi e di crociera intorno ai 21 nodi. In altre parole, consente spostamenti rapidi. Il sistema di propulsione sviluppa una potenza fino a 425 kW.

Per un impiego commerciale risulta fondamentale la ricarica fast, in questo caso ecco i tempi: l’80% della capacità assicurata in circa tre ore. Questo significa che, oltre alla ricarica notturna, è possibile effettuare quando necessario un “biberonaggio” per incrementare l’autonomia e sfruttare appieno le prestazioni della barca.

Per quanto riguarda i possibili utilizzi, l’azienda sottolinea che l’AEW24 è pensata per «famiglie, appassionati del weekend, proprietari di case sul lago, operatori di noleggio e amanti dell’avventura».

Presentazione al CES e consegne entro fine 2026

In acqua, più ancora che su strada, è fondamentale una progettazione che riduca al minimo l’attrito, anche senza ricorrere ai foil. Voltaic Marine sottolinea infatti il lavoro svolto sul design della carena: «Una carena brevettata e progettata appositamente per supportare sistemi di propulsione avanzati, garantendo una navigazione fluida e prestazioni costanti». Quanto al pacco batteria, l’azienda evidenzia che il sistema è completamente integrato nell’architettura della carena.

Voltaic Marine sarà presente al CES 2026, al Las Vegas Convention Center, North Hall, Stand #10115, all’interno del Michigan Mobility Pavilion. In questa occasione avverrà il lancio ufficiale: l’AEW24 è già disponibile per il pre‑ordine, con consegne previste entro la fine del 2026.