Dacia tutta elettrica? “I clienti non se lo possono permettere”

Dacia tutta elettrica? L’arrivo della attesissima Spring farà da battistrada a una conversione della marca low-cost del gruppo Renault? No, ecco perché…

Dacia tutta elettrica? “No, e anche l’ibrido è troppo caro”

Una Spring non farà primavera. La piccola elettrica della marca rumena rimarrà un caso a sé, per una mera questione economica. I motivi li ha spiegati il responsabile Vendite e marketing di Dacia, Xavier Martinet, in un’intervista al sito inglese Auto Express. Il problema non è tecnologico, dato che il gruppo Renault dispone di tutte le soluzioni. Sono i soldi in tasca ai clienti ai far sì che la marca low-cost si convertirà alla completa elettrificazione “solo quando sarà assolutamente necessario“. Ovvero quando le norme sulle emissioni lo imporranno. Nel frattempo la barra sarà sul mantenere i prezzi delle auto a un livello accessibile a tutti. Persino i motori ibridi e ibridi plug-in al momento rischiano di essere troppo cari: “Il problema non è tecnico, potremmo mettere queste tecnologie sulle nostre auto. Abbiamo l’ibrido sulla Clio e la Captur , potremmo metterla sul Jogger o la Sandero domani”. Volendo. Ma i prezzi poi…

“L’elettrificazione aumenta i prezzi, ma gli stipendi non aumentano”

Martinet è convinto che l’elettrificazione non sia la strada giusta né ora, né nel breve e medio termine. “I clienti sono pronti a pagare 3-4.000 euro in più per un’ibrida? Quando in realtà potrebbero acquistare una versione benzina o GPL che costa solo poche centinaia di euro in più e rientra nei limiti di emissioni di CO2? I nostri clienti non chiedono una tecnologia specifica. Vogliono solo un’auto che soddisfi le loro esigenze e permetta di andare dove vogliono al giusto prezzo“. Ma che succederà quando le norme Euro 7 e ADAS alzeranno i prezzi delle auto? “Il costo dei veicoli aumenterà, ma gli stipendi delle persone non aumenteranno allo stesso ritmo“, prevede Martinet. La scommessa sarà di rispettare le leggi anche con auto tradizionali, col solito rapporto qualità-prezzo. Morale della favola: Dacia “diventerà elettrificata e poi elettrica quando sarà necessario. Perché orientarci verso soluzioni tecniche che i clienti potrebbero non essere disposti ad acquistare? L’avremo quando sarà necessaria per consentire ai clienti di entrare nei centri-città senza penali. Ma sarà ancora una questione di soldi”.

