Dacia Spring tutta nuova a 17.900 euro

Dacia Spring tutta nuova, dentro e fuori, a 17.900 euro. La piccola di Renault Group cresce di dimensioni (ora è più larga di 18 cm). E si presenta con un look più solido rispetto alla prima versione.

Dacia Spring tutta nuova: peso e consumi ridotti

La Nuova Spring ha un motore da 60 kW (80 cv) con una coppia di 175 Nm che consente di passare da 0 a 100 km/h in 12,1″. Velocità di punta 130 km/h. Della generazione precedente mantiene solo il nome. Completamente rivisitata, poggia sulla nuova piattaforma RGEV small di Renault Group. E non è più prodotta in Cina, ma a Novo Mesto in Slovenia. È la prima Dacia ad avvalersi dei nuovi programmi di sviluppo del gruppo francese per accelerare il ciclo di progettazione. Portando a meno di due anni i tempi di sviluppo e riducendo i costi. La Nuova Spring è uno dei modelli elettrici più leggeri, 1.212 kg. Un dato che si riflette sui consumi: 12,7 kWh/100 km (ciclo misto WLTP). Per chi ricarica a casa a una tariffa di 0,30 euro/kWh, significa fare 100 km con 3,8 euro. Dimensioni: lunghezza 3,85 metri, larghezza 1,74 (retrovisori esclusi). Capacità bagagliaio 337 litri.

Autonomia di 250 km, c’è anche la ricarica DC fino a 50

La batteria LFP ha una capacità utile di 27,5 kWh, che garantisce un’autonomia fino a 250 km (ciclo misto WLTP). La dotazione di serie prevede un caricabatterie in AC da 6,6 kW per ricaricare su presa domestica, passando dal 15 all’80% in 9 ore. Bastano invece 5 ore e 40 per passare dal 15 all’80% con presa potenziata e solo 2 ore e 55 su wallbox da 7 kW. L’offerta di ricarica rapida porta la potenza in corrente alternata a 11 kW e aggiunge un attacco utile per la ricarica in corrente continua da 50 kW. Consente di ridurre a un’ora e 55 minuti il tempo di ricarica per passare dal 15 all’80% su Wallbox trifase da 11 kW o stazione da 22 kW. Con l’attacco in corrente continua da 50 kW, per le stazioni di ricarica rapida, si passa dal 15 all’80% in 28 minuti. Oltre alla versione base, Expression da € 17.900, la Nuova Spring è disponibile nella versione Journey da 19.500, più accessoriata.

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