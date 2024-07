Anno: 10/2021

Dacia Spring Plus 2021 vendesi. La propone Dante, un lettore che intende passare a una più prestazionale Tesla Model 3. L’auto a oggi ha 38 mila km. Per le vostre offerte scrivete a info@vaielettrico.it o sul canale Facebook “Elettrico Usato”.

Dacia Spring Plus 2021 con 38 mila km a 10.300 euro, disponibile da ottobre

Ecco la breve descrizione che ci ha inviato il lettore: “Vendo per cambio con auto elettrica più grande (Tesla Model 3) la mia Dacia Spring plus anno 10/2021 con km 38.000 percorsi, di colore bianco. Con 4 gomme invernali e catene da neve. Prezzo richiesto: 10.300 euro. Auto disponibile da Ottobre 2024″. Per contatti potete scrivere direttamente a diegogeppo@virgilio.it oppure alla nostra mail info@Vaielettrico.it