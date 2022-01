Dacia Spring Electric, il test del neofita

Questa è la cronaca di un debutto: il mio debutto, per la prima volta alla guida di un’auto elettrica. L’occasione è la prova della Dacia Spring Electric (qui il sito ufficiale), una city car capace di qualche, tranquilla, escursione fuori porta. Autostrada compresa.

Primo passo: accendere l’auto

Il primo passo: la presa in consegna della Dacia Spring Electric in una fredda mattina di gennaio. L’appuntamento è presso una officina Renault di Garbagnate, alle porte di Milano. Vado all’appuntamento con un collega che poi mi accompagnerà, lui alla guida della sua auto, nel viaggio che ci porterà a Bologna. Arriva l’auto: blu elettrico con dettagli arancioni negli specchietti, nelle fiancate, nelle barre portapacchi, all’interno e nelle cuciture dei sedili similpelle. Il titolare dell’officina ci spiega come avviare l’auto. La chiave di avviamento è tradizionale, di quelle di una volta, rigida e nemmeno ripiegabile con due soli pulsanti: sblocco e chiusura porte, non il baule. Ci comunica le istruzioni: una volta inserita la chiave, mettere in folle (N), spingere il freno e quindi girare a fondo la chiave fino a che, sul display, non appare una piccola icona verde con scritto OK de che poi resterà accesa anche durante la marcia.

Sembra facile. E, poi, lo è

Sembra facile (e, poi, lo è) ma per prendere confidenza con il meccanismo ci mettiamo qualche minuto. Una volta capito come fare non resta che girare la manopola che svolge le funzioni del cambio in posizione D e partire. Da questo momento si spalanca il piccolo mondo della Dacia Spring Electric, viatico verso le sensazioni della guida EV. La ripresa è scattante, immediata e la marcia assomiglia a quella di un’auto tradizionale con cambio automatico, ma senza i passaggi di marcia: uno scorrere fluido e continuo. Volante leggero, ma non trasmette insicurezza. L’indicatore della batteria dice carica al 100% con un’autonomia prevista di 126 chilometri. Capiamo subito che la nostra prima tappa a Verona – dove dovremo riconsegnare un’altra auto data in prova al mio collega – non sarà raggiungibile senza ricaricare.

Mini-odissea per la colonnina di ricarica

Quindi, consultazione delle app con le mappe delle stazioni di ricarica e decisione di fermarci vicino a Bergamo, così da fare coincidere le necessità di ricarica con la pausa pranzo. Percorso misto autostradale-provinciali di 62 km per arrivare a Zanica, nel Bergamasco. Piccola odissea per individuare la colonnina di ricarica che, dopo vari giri in una anonima periferia, viene faticosamente individuata nel parcheggio (nascosto) di una banca. Ci arriviamo con la batteria al 75% e con ancora 109 km di autonomia. Pranzo, mentre l’auto chiede 1 ora e 45 per tornare al 100%. I tempi di pranzo e ricarica coincidono perfettamente. E quel tragitto di 62 km era già comunque servito per sentirsi, tutto sommato, guidatori, se non esperti, almeno efficienti di una piccola elettrica.

Più facile del previsto

Dunque, ripartenza con il 100% e autonomia di 142 chilometri. La cosa sorprendente, per l’attempato neofita da lungo tempo utilizzatore di tante auto termiche, è la facilità di presa di confidenza con la nuova realtà, con le sue esigenze. Si dirà: vabbè, ma se uno sta viaggiando per lavoro, se ha fretta mica può stare sempre a calcolare percentuale di batteria e l’autonomia. Sì, i tempi di viaggio cambiano, un po’ si dilatano ma in fin dei conti neanche tanto: basta razionalizzare, creare un’osmosi tra i propri tempi e quelli dell’auto. E, vien da dire, cercare di sincronizzare il proprio metabolismo con quello delle batterie. Poi c’è da dire che questo viaggio, come il test successivo, l’ abbiamo fatto con un’auto che ha le tipiche caratteristiche di una city car. Il collega, con una Volkswagen ID4, non ha mai dovuto ricaricare fino a destinazione. E non partiva con il 100% di carica.

La Dacia Spring Electric sembra fatta apposta per consentire a un neofita di prendere confidenza con la guida elettrica: essenziale, non del tutto spartana nelle dotazioni (almeno nella versione Comfort Plus, quella provata) mentre lo è nelle plastiche (rigide e leggerissime) e nelle lamiere a vista, come nelle portiere posteriori (leggi).

Il cambio: una manopola da lavatrice

A bordo: ovviamente la prima novità è il silenzio. Ronzio del motore e solo il rumore prodotto dal movimento delle ruote sull’asfalto. Come accennato, c’è una manopola tipo lavatrice per selezionare le andature, collocata dove di solito c’è la leva del cambio: avanti (D), folle (N), retromarcia (R). L’inserimento di quest’ultima attiva un cicalino, percepibile anche dall’interno dell’abitacolo, che avvisa i pedoni dell’auto in movimento. La guida è del tutto simile a quella di un’auto termica con cambio automatico: dimenticare il piede sinistro e agire solo su freno e acceleratore.

Scatto e fluidità. La potenza, insomma…

La Dacia Spring è dotata di un piccolo motore elettrico trifase con appena 33 kW di potenza (45 CV), comunque perfettamente in grado di offrire le tipiche sensazioni di un’auto elettrica: scatto e fluidità nell’erogazione della potenza, almeno nella fase di partenza e di abbrivio. Spingendo il pedale fino al massimo si avvertono i limiti del motore in termini di potenza. Comunque sia, nell’uso urbano non fa rimpiangere un’auto termica di analoga categoria. Anzi. Merito della combinazione tra le prestazioni del motore e il peso contenuto del veicolo: 970 kg a vuoto. Trazione anteriore, freni a disco davanti e a tamburo dietro, velocità massima dichiarata 125 km, credibili: nella nostra sortita autostradale il display del tachimetro ha mostrato anche i 130.

Le ambizioni da piccolo crossover

La Dacia Spring Electric si presenta come un piccolo crossover, omologato per quattro persone, che si propone come modello di accesso al mondo della guida elettrica. Le 4.000 vetture acquistate dal debutto sul nostro mercato, nel marzo 2021, le consegnano ancora il primato di elettrica più venduta in Italia. Prodotta in Cina dalla Dongfeng su piattaforma Renault, la Dacia Spring è l’ennesima scommessa low cost frutto dell’acquisizione della rumena Dacia da parte del gruppo francese nel lontano 1999.

I prezzi di listino testimoniano questa vocazione: 20.100 per la Comfort Electric e 21.600 euro per la Comfort Plus Electric, protagonista della nostra prova. Vista la relativa differenza di prezzo, è consigliabile le scelta della versione più accessoriata.

Cosa c’è e cosa manca nella Dacia Spring Electric

La Comfort Plus offre, tra le dotazioni di serie, il sistema di infotainment con schermo a sfioramento e radio Dab con presa Usb (i due altoparlanti collocati dietro alla plancia diffondono però un suono un po’ gracchiante, tutt’altro che morbido). Fondamentale l’impiego dello smartphone che, collegato alla presa Usb, dà accesso ad Android o ad Apple Car con relative funzioni. Si avverte l’assenza, anche a richiesta, del cruise control come del controllo di carreggiata.

E’ invece presente, di serie, il sistema di frenata di emergenza partire dai 7 km/h. Sensori di parcheggio posteriori e retrocamera nella dotazione di serie della Comfort Plus. Un po’ scomodo il pulsantino, collocato dentro al quadro del cruscotto, che consente di variare le funzioni del display mostrando consumo immediato, consumo medio, distanze percorse. Apprezzabile la presenza del sensore per l’accensione automatica dei fari.

Ruote piccole, da minicar

L’aspetto crossover è sottolineato dalle protezioni in plastica dei parafanghi lungo le fiancate. Personalità però vanificata dalla scelta di utilizzare ruote con diametro 14 che finiscono per conferire all’auto un aspetto, quasi, da minicar. Non sono disponibili i cerchi in lega, anche se le coperture in plastica dei cerchioni, colorate in nero lucido, non presentano il solito aspetto “povero” e, anzi, non sfigurano. La Dacia Spring Electric è lunga 373 cm, la capacità del bagagliaio è di 270 litri (620 con lo schienale posteriore abbassato) e ha una soglia di carico a 72 cm dal suolo.

Un altro rapporto con il viaggio

Una volta saliti a bordo, anche per il consolidato utilizzatore di auto termiche non ci vuole molto per cambiare radicalmente l’approccio di guida. Immediata e “naturale” la diversa mentalità con la quale ci si siede al volante. Tempi e prospettive di viaggio cambiano, non in peggio. L’occhio è inesorabilmente attratto dall’indicatore di carica della batteria e da quello dell’autonomia.

Qualche giro in città consente di prendere confidenza con questa auto in modo da testare ripresa e reattività del motore. Spesso, per sostenere le potenzialità dell’auto elettrica, si dice che la soddisfazione di guida non ha nulla da invidiare da quella offerta da un’auto termica. Sì, è così, anche con un auto piccola e relativamente poco potente come la Dacia Spring. Ma, in definitiva, quel che accade è la radicale trasformazione del rapporto con l’auto, con il suo impiego, con il viaggio.

Funzione Eco per risparmiare

La batteria e ioni di litio da 27,4 kW/h è collocata sotto il divano posteriore. L’autonomia dichiarata dalla casa è 230 km nel ciclo WLTP con un’accelerazione da 0 a 100 km/h di 19,1 secondi. E’ prevista anche la guida in funzione Eco: attivando il pulsante su cruscotto si contiene la potenza del motore da 33 a 23 kW con velocità limitata ai 100 km/h. Il guadagno, in termini di autonomia, sul display è 10-15 km.

Il nostro test: tra statale e autostrada

Abbiamo scelto di testare la Dacia Spring Electric con un viaggio da Bologna a Milano Marittima, un centinaio di km all’andata su strada extraurbana (la San Vitale) e altrettanti al ritorno ma in autostrada. Partenza con batteria al 100% e indicatore che segna 191 km di autonoma. La previsione di autonomia è figlia dello stile di guida attuato in precedenza. Più è stato sprint, più l’autonoma stimata si abbassa e viceversa. All’arrivo in riviera, dopo 108 km, il cruscotto segna batteria ancora carica al 58% con un’autonomia di 140 km. Una volta messa in carica, la Dacia Spring dice che occorrerà un’ora e 50 per tornare al 100% di batteria. La presa di ricarica è collocata nel frontale sotto a uno sportello apribile dall’interno. Non è disponibile, di serie, il sistema di ricarica rapida. Consigliabile l’acquisto come optional a 600 euro.

Fruscii e spie che si accendono

Da segnalare fruscii nell’abitacolo sopra i 70 km/h, qualche scricchiolio nelle plastiche della plancia. Inquietante durante il viaggio, ma senza problemi percepibili nella guida, la simultanea accensione delle spie di controllo Abs, dei sensori pressione gomme e del sistema di ripartenza in salita.

Alla ripartenza, le spie erano spente e non si sono riaccese. Da segnalare: l’impianto di climatizzazione manuale non sempre garantisce, anche con l’accensione del condizionatore, un adeguato disappannamento dei vetri. La visibilità posteriore è condizionata dal lunotto posteriore piccolo e rialzato. Apprezzabile, nella Plus, la dotazione di specchietti regolabili elettricamente.

Autonomia e tempi di ricarica

Una volta effettuata la ricarica al 100% la batteria con l’inserimento di 12,3 kW/h, l’auto promette un’autonomia di 244 km frutto di una guida tranquilla da statale sui 70 km/h e della temperatura mite per una giornata di inizio gennaio, sui 14 gradi. Tutt’altra musica dopo il viaggio di ritorno in autostrada a una velocità sui 90-120 km/h che impongono di stazionare quasi sempre sulla corsia di destra ma con agili sortite nel sorpasso dei camion e dei, rari, veicoli più lenti.

Dopo avere percorso 101 km, questa volta la batteria è al 48% con 99 km di autonomia residua. Messa in carica (dove? Nella presa domestica del giardino?), stavolta la Dacia Spring chiederà 3,35 ore per riportare la batteria al 100%. Ma è sera, c’è la notte davanti senza la previsione di utilizzare ancora l’auto. E, comunque, per rabboccare fino a un accettabile 80% di ricarica la richiesta è di un’ora e 45 minuti. Da non sottovalutare l’impiego della App Dacia che consente di monitorare dallo smartphone l’andamento della ricarica e il tempo residuo necessario.

Cosa ho capito? Che il cambiamento è possibile

In definitiva, questa prima esperienza alla guida di un’auto elettrica, partendo da un modello di accesso come questa Dacia Spring Electric, offre al neofita la consapevolezza che anche questo cambiamento, come i tanti della vita, è possibile senza stravolgimenti o rivoluzioni nel proprio modo di vivere o, semplicemente, di guidare e viaggiare. Basta cambiare un po’ prospettive, tempi e organizzazione: calcolare come utilizzare il tempo in modo diverso, ma non necessariamente penalizzante. Insomma, si fa.

