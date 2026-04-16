Dacia Spring del 2021, con 30.000 km













Anno: 2021

2021 Km percorsi : 30.000

: 30.000 Stato Batteria : n.d

: n.d Regione: Lombardia

Lombardia Prezzo: 7.000 euro

Dacia Spring del 2021, 30mila km

Dacia Spring con 30mila km vendesi a Sesto Calende (VA), in Lombardia. L’auto è stata immatricolata nel 2021.

Ecco il testo dell’annuncio inviato da Gianluca: “La macchina va benissimo, sempre ricaricata a casa con il carichino. Non ha la certificazione dello stato della batteria. La carrozzeria ha qualche segno.”

Il prezzo richiesto è di 7 mila euro.

Per contatti ci si può rivolgere direttamente al venditore scrivendo all’indirizzo mail: gianluca.solda@libero.it

Vuoi vendere la tua auto? Scrivi a info@vaielettrico.it, indicando mese e anno di immatricolazione, km percorsi, stato delle batteria (se disponibile), località e prezzo richiesto. Con alcune foto.

Le ultime offerte /Renault Zoe del 2020, 40mila km, batteria a noleggio

Renault Zoe con 40mila km vendesi in Lombardia. L’auto è stata immatricolata nel 2020 e ha la batteria a noleggio.

Il prezzo richiesto è di 10.000 euro.

Per contatti ci si può rivolgere direttamente al venditore scrivendo all’indirizzo mail: emilio.zuccotti@fastwebnet.it

Le ultime offerte / Tesla Model Y AWD del 2022

“Vendo Tesla Model Y Long Range AWD immatricolata nel 2022. Configurazione completa e manutenzione documentata presso Service Tesla. Specifiche Principali: chilometraggio: 130.578 km (prevalentemente autostradali). Batteria (SoH) al 90%, valore certificato che garantisce ancora un’autonomia elevatissima. Software: pacchetto Autopilot Avanzato (EAP)attivo (Navigazione con Autopilot, Summon). Hardware: computer di guida FSD versione 3 (HW3). Pneumatici: cerchi da 20″ con doppia dotazione estiva/invernale (255/40 R20) praticamente nuovi.Sempre custodita in box, interni bianchi immacolati. Garanzia residua casa madre su componenti critici (batteria/motori) fino a Marzo 2030”.

Contatti: CHRISTIAN@MANGOSRL.IT

Le ultime offerte / Model Y Dual Motor del 2022



Ecco il testo dell’annuncio inviato da Michael, un lettore imolese: “Vendo Tesla MY LR DUAL MOTOR in ottime condizioni, perfettamente funzionante. Interni neri, cerchi da “19, mai incidentata. La vendo per passaggio a unaModel Y nuova. Possibilità di subentro a finanziamento. L’auto è disponibile da inizio aprile. Batteria: nessun problema”.

Il prezzo richiesto è di 29.000 euro.

Per contatti potete scrivere direttamente al venditore all’indirizzo mail: michael.zotti@gmail.com

Le ultime offerte / Renault Megane SW plug-in del 2020

“Vendo Renault Megane Station Wagon Sporter 160 Cv in versione Plug-in Hybrid (E-Tech), allestimento Business. Un’auto perfetta per chi cerca il massimo comfort, spazio per la famiglia o il lavoro. E la possibilità di viaggiare in modalità 100% elettrica nei tragitti quotidiani. Unico proprietario, batteria sempre caricata correttamente in bassa tensione, autonomia in elettrico circa 40 km (batteria da 9,8 kWh netti). Manutenzione regolare secondo pianificazione della casa madre, regolarmente tagliandata presso rete ufficiale Renault (dimostrabile). Consumi ridottissimi grazie al sistema ibrido plug-in da 160 CV. Allestimento Business completo di navigatore touch, sensori di parcheggio anteriori/posteriori, retrocamera, Cruise Control e climatizzatore bi-zona. Bagagliaio ampio e modulabile, perfetto per carichi ingombranti o viaggi lunghi. Cavo di ricarica domestica (Schuko) originale Renault incluso”. Prezzo: 18.000 euro.

Contatti: modelx@outlook.it

Le ultime offerte / Smart ForTwo del 2023, con 47 mila km

Camilla mette in vendita la sua Smart ForTwo EQ Pure del gennaio 2023 con 47 mila km, che descrive così: “Auto in ottime condizioni, tenuta sempre in garage. Tettuccio panoramico e camera posteriore. Set gomme invernali e estive”. L’auto si trova a Varese. Il prezzo richiesto è di 16 mila euro.

Per contatti ci si può rivolgere direttamente alla proprietaria, scrivendo all’indirizzo mail: calzi.camilla@gmail.com

Le ultime offerte / MG Marvel R Luxury del 2023, con 27 mila km “Vendo splendida MG Marvel R Luxury (top di gamma) del Giugno 2023, con soli 27.000 km. In condizioni impeccabili, fornisco con gomme praticamente nuove invernali e estive. Gode della garanzia ufficiale MG fino al 2030, vantaggio enorme per chi cerca un usato elettrico senza pensieri. È dotata di Pompa di Calore (fondamentale per preservare l’autonomia in inverno) e sistema di ricarica rapida. 90KW. Interni da Prima Classe, con sedili Premium in pelle, regolabili elettricamente, riscaldati e ventilati (rinfrescati) per il massimo comfort in ogni stagione. Audio Immersivo: Sistema audio surround firmato Arkamys. Ambient Lighting: Illuminazione interna a LED personalizzabile. Tetto Panoramico apribile. ADAS Livello 2): Grazie al pacchetto MG Pilot, l’auto offre una guida assistita dilivello 2 avanzata, Cruise Control Adattivo, mantenimento attivo della corsia,frenata d’emergenza automatica, monitoraggio angolo cieco e telecamere a 360°. Pari al nuovo, nessun graffio, pneumatici in ottimo stato , i cerchi hanno qualche segno da parcheggio“. Prezzo: 24.000 euro.

Contatti: ambroandroid@gmail.com

Le ultime offerte / MG Luxury del 2025, con 11 mila km Per esigenze familiari vendesi MG4 Luxury 2025, con batteria da 64 kWh e circa 435–450 km di autonomia WLTP. Motore da 204 CV, coppia 250 Nm, dotazioni comfort/sicurezza complete. .​ Ricarica AC fino a 11 kW trifase, ricarica rapida DC fino a 135 kW (10–80% in poco più di 30 minuti). Fari full LED, sensori di parcheggio anteriori e posteriori, telecamera a 360°. Sedili anteriori riscaldati, sedile guida a regolazione elettrica, volante in pelle riscaldato.​ Pompa di calore per climatizzazione più efficiente, climatizzatore automatico. Schermo centrale da 10,25″ con Android Auto e Apple CarPlay, quadro strumenti da 7”. Cruise control adattivo, mantenimento di corsia, frenata automatica d’emergenza, riconoscimento segnali, vari ADAS di serie. MG copre i veicoli per 84 mesi o 150.000 km. La garanzia copre tutti i componenti, compreso il pacco batteria. ESENTE BOLLO fino a giugno 2030 (Veneto). Prezzo trattabile 23.500 euro.

Contatti: filippo.casarotto@live.it