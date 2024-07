Anno: 09/2021

09/2021 Km : 24.000

: 24.000 Città : Milano

: Milano Check batteria: 92%

92% Prezzo: 9.800 euro

Dacia Spring Comfort Plus Electric 45 vendesi. La propone Luca, un lettore milanese. L’auto, del settembre 2021, ha percorso 24 mila km. Per le vostre offerte scrivete a info@vaielettrico.it o sul canale Facebook “Elettrico Usato“. Dacia Spring Comfort Plus con 24 mila km a € 9.800 “Vorrei pubblicare un annuncio vendita della mia city car. È una Dacia Spring Comfort Plus Electric 45 ricca di optional, a breve sostituita con NUOVA BEV di segmento C: – gomme 4 stagioni Goodyear (gommata al 60%)

– comprensiva di ruota di scorta (nuova)

– vetri oscurati –antifurto identicar – luce di cortesia bagagliaio

– doppio frunk nel cofano motore (36 +12 litri), termometro e igrometro digitali

– sempre tagliandata – veicolo in garanzia fino al 10/10/2024

– ottime condizioni di carrozzeria, power train e stato batteria (residua 92%)

– batteria di trazione in garanzia 8 anni o 120.000 km, con una capacità di carica garantita pari ad almeno il 75% auto ricoverata sempre in box.

P.S. Targa veicolo, autorizzata dal Comune di Milano per accesso libero in area C e ZTL + sosta libera in tutta la città su strisce gialle e blu. Valida fino al 24/10/2026 (rinnovabile per altri 5 anni)!”. Contatti: luca.venturi@tiscali.it o info@vaielettrico.it

