Dacia Spring a 14.900 euro: inizia la guerra dei prezzi, per aumentare il numero delle elettriche vendute ed evitare le pesanti multe previste dalla UE per il 2025.

Dacia Spring a 14.900 e ci si aspetta che la Leapmotor T03 faccia altrettanto

Per ora l’offerta vale fino a al 3 febbraio, ma è probbaile che si vada anche oltre. E riguarda la versione più spartana della piccola elettrica del Gruppo Renault, con un taglio di 3 mila euro nel prezzo. Riguarda l’allestimento Expression, con potenza 33 kW (45 Cv), batteria da 26 kWh e 229 km di autonomia omologata. Un’auto per la città, ìnsomma, ricaricabile sono in corrente alternata con 7,4 kW di potenza massima. Ma è comunque un segnale, un tentativo di rendere più appetibili le piccole elettriche in modo da abbassare la media delle emissioni delle auto vendute nell’anno più temuto dai costruttori. Quello in cui rischiano di pagare miliardi di euro per gli sforamenti. E ci si aspetta che anche Stellantis si muova nella stessa direzione, abbassando il prezzo della più diretta concorrente della Spring, la Leapmotor T03 (anch’essa, come la Spring, made in Cina). In Francia il ribasso c’è già stato, secondo quanto riferisce Interauto News, da 18.900 a 14.900 euro.

De Meo: “Per evitare le multe dovremmo quasi raddoppiare le vendite di EV…”

La corsa al ribasso, come si diceva, è legata all’esigenza dei costruttori di immatricolare il maggior numero possibile di auto elettriche, visti i limiti sempre più stringenti sulle emissioni. In pratica si tratta di scendere a un valore medio di 94 grammi di CO2 per km, rispetto ai 116 g/km del 2024. Un obiettivo raggiungibile? “Non con il salto che ci viene chiesto di fare“, ha spiegato Luca De Meo, numero uno del Gruppo Renault-Dacia in un’intervista alla testata francese Les Echos. “Dovremmo quasi raddoppiare il mix di vendita dei veicoli elettrici. Lo vediamo nei nostri ordini per febbraio e marzo. E il problema non riguarda solo noi. Per riuscirci si potrebbe anche tagliare la produzione di alcuni veicoli termici, ma questo non sarebbe molto positivo dal punto di vista economico”. E così si prova a rendere più appetibili le elettriche con prezzi mai visti: funzionerà?