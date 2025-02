Dacia, Mercedes, Ionity / Settimana flash

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Dacia lavora a due modelli elettrici: la nuova Spring e la Sandero – Mercedes testa le batterie del futuro, stato solido – Ionity apre a Milano /Settimana flash.

Dacia lavora alla nuova Spring e a una versione elettrica della Sandero

La pista dell’elettrico low-cost verrà battuta con ancora più convinzione da Dacia. Il patron del gruppo Renault, Luca De Meo, ha confermato che ci sarà una nuova generazione della Spring. E che, a differenza del modello attualmente in commercio, la piccola EV sarà costruita in Europa, anche per sfuggire ai pesanti dazi dell’Europa sul made in Cina. Non solo: anche la prossima generazione della Sandero avrà una declinazione solo elettrica, oltre alla versione base a benzina. Notizia importante, considerando che si tratta di un modello molto popolare: nel 2024 la Sandero è stata l’auto più venduta in Europa in assoluto, con 268 mila pezzi.

Batterie allo stato solido in fase di test su una Mercedes EQS

Quanto dovremmo attendere ancora per avere il grande balzo in avanti delle batterie allo stato solido? A quanto è trapelato, Mercedes ha iniziato da poche settimane a testare una batteria costruita da Factorial Energy in una EQS appositamente modificata. Lo rivela la testata inglese Autocar, spiegando che il pacco-batterie dovrebbe garantire un’autonomia di oltre 1.000 km. Ma l’arrivo sul mercato non è imminente, si parla di un’entrata in produzione “prima della fine di questo decennio“. Secondo la Casa tedesca, la batteria allo stato solido offrirà un’autonomia maggiore del 25% rispetto agli accumulatori a ioni di litio delle stesse dimensioni e peso. Factorial Energy è un’azienda americana che si sta concentrando sullo sviluppo di queste batterie. Oltre che di Mercedes, ha fruito di investimenti da parte di Stellantis e Hyundai-Kia. Factorial sta perseguendo diverse linee di sviluppo. Già nel giugno 2024, ha consegnato a Mercedes campioni B delle sue celle allo stato solido con una capacità di carica superiore a 106 Ah. Con una densità energetica di 391 Wh/kg.

Ionity a Milano Trezzano (tangenziale OVest) con 12 ricariche HPC

E poi dicono che in Italia mancano le ricariche…Le nuove aperture continuano a ritmo serrato e riguardano spesso le stazioni ad alta potenza. Da ultima segnaliamo la nuova Ionity di Trezzano, il primo sito urbano della società tedesca nell’area di Milano. La stazione di ricarica si trova lungo la Tangenziale Ovest del capoluogo lombardo (A50). Dispone di 12 colonnine HPC, ad alta potenza. E, secondo la Country Manager Elena Airoldi, “ha il duplice obiettivo di coprire le esigenze di percorrenza a lunga percorrenza e di ricarica residenziale“. La nuova sede è coperta da un tetto fotovoltaico e dispone di un bagno autopulente. Nelle vicinanze c’è un ristorante italiano, per ingannare le attese, anche se a queste potenze è meglio puntare su un piatto unico…