Dacia, BMW, Aiways e Tesla: la settimana in 4 flash

Il carnet di ordini per la Dacia Spring, aperto in marzo, è già arrivato a quota 40 mila. Le consegne sono iniziate in settembre e negli ultimi due mesi la piccola low-cost rumena ( 20.100 euro meno incentivi ) è l’elettrica più venduta in Italia . In tutta Europa, da luglio, Spring continua a conquistare clienti con una media di oltre 5.000 ordini al mese . E il problema adesso avere le vetture da consegnare, tanto che molti concessionari hanno sospeso le prenotazioni. In un comunicato il Gruppo Renault , di cui Dacia fa parte, sottolinea che Spring porta alla marca rumena clienti che mai si erano avvicinati al brand. In Francia, per esempio, sono nuovi 8 clienti su 10 . “Rendendo la mobilità elettrica accessibile a tutti, Spring conquista sia clienti che hanno già familiarità con la Marca Dacia, sia principalmente nuovi clienti. La r-EVolution continua!”, esulta Xavier Martinet, Direttore Vendite Dacia.

Dacia Spring a 40 mila ordini in pochi mesi. BMW punta a vendere 200 mila EV nel 2022. Aiways in prova. Tesla che in Norvegia…Settimana in 4 flash.

Dacia e… BMW punta a 200mila elettriche nel 2022

Da una low-cost ad auto ben più costose. La BMW punta a vendere almeno 200mila auto elettriche nel 2022. E a investire per una rapida espansione della rete di stazioni di ricarica HPC di Ionity. Quest’anno la Casa di Monaco dovrebbe immatricolare circa 100 mila EV, ma l’anno prossimo si faranno sentire gli effetti dei recenti lanci della i4 e della iX. E a metà 2022 arriverà la versione elettrica dell’ammiraglia Serie 7, con il nome di i7. Quanto a Ionity, l’arrivo di un socio come Blackrock consente di accelerare l’espansione di una rete che conta già su 383 stazioni di ricarica in 24 paesi, tra cui l’Italia. Altre 37 stazioni sono in costruzione. La BMW non credere nella necessità di installare proprie stazioni, come sta facendo per esempio il Gruppo Volkswagen-Audi. Ritenendo che la ricarica sia un tema da affrontare con progetti comuni tra i diversi gruppi, come appunto Ionity.

Tre week-end per provare la nuova Aiways U5

Vi incuriosiscono le nuove elettriche cinesi? È il momento di provarne una. Per la U5 la Aiways apre le registrazioni online per la Driving Experience. In tre weekend dedicati sarà possibile guidare il nuovo Suv elettrico, da poco introdotto sul mercato italiano dal Gruppo Koelliker. La U5 ha 410 km di autonomia, ricarica rapida in 35 minuti e motore da 150 kW (204 CV). È commercializzata negli allestimenti standard X-cite e premium Prime. La Driving Experience, realizzata in collaborazione con Quattroruote, si terrà il 20 e 21 novembre, il 27 e 28 novembre e il 4 e 5 dicembre, presso i dieci concessionari ufficiali Aiways in Italia. Si potranno effettuare test drive al fianco degli expert drivers di Quattroruote.

Norvegia: boom di EV e crollo delle entrate fiscali

Il successo di vendita delle auto elettriche, Tesla in particolare, sta creando un nuovo problema in Norvegia. Essendo le EV quasi esenti da tassazioni, nel bilancio statale si sta creando un buco di entrate di una certa consistenza. Nel mese di ottobre si sono vendute solo 400 auto tradizionali, le uniche ad essere tassate, mentre le elettriche pure sono al 70% del mercato. Da questo punto di vista il Paese nordico potrebbe rappresentare un banco di prova per “leggere” quanto accadrà nei mercati continentali se l’elettrico diverrà la motorizzazione dominante. Il governo ha quantificato il “buco” che si tra creando, poco più di 2 miliardi di euro all’anno. Il mese scorso in Norvegia sono state vendute 11.579 auto e di queste 8.116 erano elettriche.