DAB 1α. La moto elettrica declinata per ogni sport

Alcuni mesi fa, grazie alla collaborazione tra Peugeot e DAB, è nata la 1α (alpha), moto elettrica dal design molto curato e riconoscibile. Ora l’annuncio di una serie speciale di moto dedicate allo sport. Sono declinazioni della DAB in cinque modelli, ognuno fortemente connotato in ambito di una specifica disciplina: basket, boxe, skateboard, surf e tennis.

Le caratteristiche tecniche rimangono invariate: una potenza di picco di 24,7 cavalli con una coppia di 395 Nm. La velocità massima di 130 km/h la batteria da 7,1 kWh permette un’autonomia (dichiarata) di 150 km. Peso: 125 kg. Una serie di numeri che sulla carte fanno della DAB una moto piuttosto divertente.

Dopo le prime 400 moto, DAB ha proposto questa limitatissima serie di solo 5 esemplari che ha chiamato “A la Gloire du Sport”. Oltre, come ovvio, a celebrare lo sport, queste moto vogliono anche essere la vetrina delle infinite possibiiltà di personalizzazione delle DAB e dell’abilità sartoriali del DAB Custom Studio.

Le DAB “du Sport”

Iniziamo dal modello chiamato Surfing. Colore azzurro come l’oceano e diversi richiami al mondo della spiaggia. A caratterizzare poi in modo particolare questa DAB è l’aggiunta di un portapacchi frontale e soprattutto di un supporto laterale per la tavola da surf. Per potersi muovere anche sulla sabbia (o in zone limitrofe) la Surfing calza pneumatici un po’ tassellati.

La Skateboarding è nera e fa sfoggio di superfici in carbonio e graffiti realizzati a mano. Anche in questo caso a caratterizzare la moto è il supporto laterale per la tavola… questa volta da skateboard. I pneumatici restano quelli leggermente tassellati della Surfing.

La Basketball è caratterizzata dalla vivacità del suo colore giallo. Ha un look urbano e il legame con la pallacanestro è meno evidente. Sono infatti presenti due borse laterali per il trasporto di scarpe e palloni. La Basketball abbandona il tassello a favore di pneumatici più sportivi.

La Boxing sfoggia un bellissimo colore rosso. Sul lato dettagli dorati che sono un chiaro riferimento alle cinture dei campioni degli sport di combattimento. I guanti sono fissati sulla sella e sulla placca frontale un omaggio al tatuaggio di Mike Tyson.

Il Tennis è il modello cromaticamente più particolare. Le parti nere infatti diventano grigie e bianche, e quelle colorate sono di un delicato verde. Sul lato un porta racchetta e un grande cestino anteriore pronto per essere riempito di palline.

Fonte: lerepairedesmotards.com