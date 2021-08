Da Zero a 100 in sette mesi: “E’ l’anno della moto elettrica”

Moto elettriche in crescita anche in luglio, quando sono stati venduti 1.214 veicoli (+57% rispetto al luglio 2020). Positivo anche il progressivo annuo con 6.338 mezzi e una crescita del 34,51%. Rispetto al 2019 il progresso è del 127,1%. Restano sostanzialmente stabili i ciclomotori a quota 2.567, migliorano gli scooter del 71,46 % a quota 3.364, registrano un boom vero e proprio le moto, passate da 158 a 407 immatricolazioni con un balzo del 157%.

Ed priorio di moto parliamo con Claudio Carfora, country manager Italia di Zero Motorcycles. A giugno ha lanciato l’operazione “Zero Natural Experience”, che in accordo con tour operator e albergatori del Sestriere consente di andare con la moto elettrica nei boschi senza disturbare gli animali.

In tour per l’Italia con l’unico modello della nuova Zero FXE

In questi giorni sta facendo il giro d’Italia con “Zero on tour” per presentare ai concessionari l’ultima nata, la FXE, e ora si trova in Puglia. Zero quest’anno ha venduto in Italia 100 moto in sette mesi, ovvero quante ne aveva vendute nell’intero 2020. Infine, la moto elettrica entra per legge nel parco delle polizie municipali. A fare da apripista è stato l’anno scorso il Comune di Pistoia.

Vigili urbani e forze di polizia saranno elettrici per legge

I vigili urbani a cavallo di moto elettriche Zero: un bel cambiamento culturale e una bella promozione. No?

Non solo la polizia municipale ma anche le forze dell’ordine, secondo una legge quadro, devono acquistare moto elettriche in misura che ora non deve essere inferiore al 10 per cento di nuovi mezzi acquistati e che tra due anni passerà al 50 per cento. Tradotto: oggi una moto su dieci deve essere elettrica, tra due anni una su due. Quindi un bell’asset da sviluppare, visto che siamo gli unici produrle con le caratteristiche richieste. Finora le abbiamo date ai vigili urbani di Pistoia, a quelli di un piccolo Comune in Liguria e al Comune di Bolzano. A livello europeo, poche settimane fa abbiamo consegnato 73 moto alla polizia municipale di Madrid. Lo dico senza paura di sbagliare: i ladri non vanno da nessuna parte se la polizia monta in sella a una moto Zero, perché sarà sempre più veloce.

Impressionante, intuitiva, facile da guidare: ecco i giudizi di chi l’ha provata

A parte la velocità, che impressione suscita guidare una moto elettrica?

Diciamo che i motociclisti hanno una visione della fruizione della moto a livello emozionale, adrenalinico, e trovano nella propulsione elettrica delle performance fuori dal comune. Le nostre moto sono gioielli della tecnologia e sono anche molto fruibili: non sono moto difficili, sono molto intuitive. Proprio in questi giorni sto raccogliendo le sensazioni dei motociclisti attraverso un tour dell’Italia dei concessionari, “Zero on tour” e in questi giorni sono a Martano, in provincia di Lecce. Sto facendo provare l’ultima nata, la FXE, l’unica che circola al momento nel nostro Paese, e vedo che tutti rimangono molto colpiti. Addirittura sulla moto top di gamma, la SRS, mi hanno detto “sembra una bicicletta”.

Zero eroga subito tutta la potenza e scatta come una Ferrari

Una bicicletta che va come un razzo però.

La caratteristica principale del motore elettrico è che tutti i cavalli in dotazione alla moto vengono erogati nel momento in cui si apre.

Per il motociclista il vantaggio è che non c’è più il problema di entrare in curva in coppia o di scalare, perché quando si dà acceleratore si ha tutta la potenza disponibile sulla ruota. Ma è così enorme questa spinta che se non fosse gestita da un computer non si riuscirebbe a restare in sella. Immaginiamo che la nostra entry level, la FXE, che è una supermotard, ha un’accelerazione da 0 a 100 Km/h in 3,6 secondi, quindi come una Ferrari. La SRS, il nostro top di gamma, arriva addirittura a 2,6 secondi.

Senza rumore, nei boschi ad ascoltare la Natura

E come viene percepita l’assenza del rombo del motore?

Ci sono due categorie di motociclisti: quelli che sono affezionati così tanto al rumore che non ne farebbero mai a meno e gli altri che invece, quando provano la moto elettrica, trovano altri vantaggi. Ad esempio, se viaggiano con un passeggero possono parlare senza interfono e avvertire subito eventuali segnali di pericolo. Noi ci rivolgiamo a questi.

Inoltre la moto elettrica consente di ascoltare i rumori dell’ambiente, sentire il vento o il rumore del fiume che scorre nella vallata. Abbiamo lanciato a giugno, al Sestriere, il progetto “Zero Natural Experience” con il nostro modello da enduro per sviluppare un concetto turistico e naturalistico insieme: fare un’esperienza unica in moto nei boschi a vedere gli animali.

Ancora poche colonnine, ma si ricarica con la spina

Se parliamo delle colonnine di ricarica arrivano però le dolenti note…

Sono l’elemento fondamentale per lo sviluppo strutturale del veicolo ecologico. Per le auto sono indispensabili, ma le moto si ricaricano anche con la presa Schuco. La Zero Motorcycles ha una gamma completa di 10 prodotti che vanno dal modello più piccolo, che ha 7,2 kWh di batteria con una potenza importante di 44 kW, fino ad arrivare all’SRS che ha 88 kW di picco con una batteria da 14.4 kWh e 250 km di autonomia.

È vero che se uno pensa aun viaggio in moto, 250 km non sono tantissimi. Ad oggi ci si deve fermare per ricaricare in un ristorante, in un agriturismo o in una pompa di benzina, tutti luoghi segnalati nelle app. Le nostre moto top di gamma prevedono diversi acceleratori di carica e la batteria standard da 14.4 si ricarica in quattro ore. Si può montare la batteria premium, che ha ulteriori 3 kWh e si carica in due ore, e c’è anche una fast charge con il cavo alloggiato nel serbatoio che consente una ricarica in circa un’ora utilizzando una colonnina da 22 kW.

