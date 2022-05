Da Verona a Trieste zero colonnine in autostrada

Da Verona a Trieste zero colonnine in autostrada. Lo lamenta Giorgio, un lettore, sconsolato perché anche la montagna bellunese è scoperta. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i quesiti vanno inviati a info@vaielettrico.it .

Da Verona a Trieste zero colonnine in autostrada, vi sembra possibile?

“Vi seguo sempre con interesse e volevo chiedervi di fare una intervista ai responsabili della autostrada CAV (Concessioni Autostradali Venete). Perché da Verona a Trieste direzione Trieste non esiste una singola ricarica nelle stazioni di servizio e nessuno sembra occuparsene. Al ritorno, a dire il vero, qualche spina negli Autogrill la trovi (Gonars Nord, Fratta Nord, Limena Nord), ma anche queste sono sempre una sola per impianto. Già che ci sono, chiederei a Luca Zaia, come presidente del Veneto, se è consapevole dello stato di abbandono di tutta la montagna veneta. Da Conegliano a Cortina ci sono solo un paio di spine fast a Cortina, ma intere zone della montagna bellunese sono totalmente scoperte! Un turista elettrico non può recarsi ad Alleghe, Auronzo, Misurina , Tambre, Falcade senza rischiare di rimanere a piedi!!! E a Cortina ci sono sì e no due spine fast in una città turistica che tra un paio di anni ospita le Olimpiadi! Sempre più sconfortato, vi auguro buon lavoro“. Giorgio Lazzarini

Segnalate solo 4 stazioni nelle autostrade del Nord Est

La CAV gestisce solo 74 km nella tratta Padova-Venezia-Mestre. Gli altri collegamenti autostradali nel Nord Est fanno riferimento ad Autostrade per l’Italia (A4) e ad Autovie Venete (Venezia-Trieste con le varie diramazioni). È vero però che, nonostante ci si trovi in una delle zone d’Italia più attrezzate stazioni di ricarica, in autostrada il servizio è ancora carente. Sul sito Infoviaggiando, gestito dalle tre concessionarie del Nord Est, il simbolino delle ricariche spunta in 4 stazioni di servizio:

Fratta Sud, A4 direzione Trieste (km 456,5)

A4 direzione Trieste (km 456,5) Fratta Nord (km 456,1) e Gonars Nord (km 487,1) in A4 direzione Torino

(km 456,1) e (km 487,1) in A4 direzione Torino Bazzera Nord in A57 direzione Torino al km 18,4

Speriamo che le società di gestione rimedino presto, anche per offrire un servizio ai tanti automobilisti elettrici in arrivo dal Nord Europa. Nel piano presentato da Autovie Venete, per esempio, si parla di altre 11 stazioni in arrivo. Ma purtroppo è tutta l’Italia, come lamentato da altri lettori, ad essere in ritardo nelle ricariche autostradali.