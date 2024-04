L’auto elettrica? Una palla di neve: da Vaielettrico nasce VaiEnergy

Debutta oggi VaiEnergy, nuovo canale di Vaielettrico dedicato a tutto ciò che sta prima e dopo il veicolo elettrico. Dall’energia alla ricarica, dalla politica ambientale all’economia circolare.

Nell’estate del 2017, quando nacque Vaielettrico, i veicoli alla spina erano poco più di una curiosità. Tuttavia, eravamo certi che sarebbero diventati presto protagonisti di una rivoluzione globale. Oggi possiamo dire di non esserci sbagliati: la rivoluzione è in atto. Chi ancora non l’abbraccia, la contesta. Ma comunque tutti ne parlano.

Quello che non avevamo previsto, o non avevamo capito in tutta la sua dirompente portata, è che la conversione della mobilità dal termico all’elettrico avrebbe acceso un faro su cambiamenti ancor più vasti nell’ecosistema che la circonda, innestandosi nella più ampia transizione energetica: nuove fonti di energia, nuove modalità per produrla, gestirla e distribuirla; nuove catene del valore lungo le filiere dell’automotive e dell’elettronica; nuove tecnologie di efficientamento energetico; nuove politiche urbanistiche e ambientali.

Rubiamo a Greta, una nostra assidua lettrice, la splendida metafora che proprio oggi ci ha regalato nel blog: “Guarda alla macchina elettrica come ad una palla di neve…la compri evitando da subito meno emissioni e soldi risparmiati in carburante, poi sai che ti aumenta il consumo elettrico di casa allora ti conviene fare il FV…poi dato che hai corrente cambi il piano cottura con induzione…userai di più gli split per climatizzare casa… la ev è una leva potente per il cambiamento….e poi ci sono i contratti fornitura da rinnovabili…”

Ecco: di tutto questo Vaielettrico si è accorto solo strada facendo, fin qui raccontandolo come un effetto collaterale, un “di più”, del fenomeno veicolo elettrico. Da oggi, con il debutto del canale VaiEnergy, diventa il secondo pilastro della nostra proposta editoriale.

VaiEnergy nasce infatti con un focus preciso su tutto ciò che precede e segue il veicolo in senso stretto. Partendo dalle opportunità di alimentarlo con energia autoprodotta direttamente da fotovoltaico di proprietà, oppure aderendo alle neonate Comunità energetiche. Quindi tipologie di impianto, procedure di installazione, integrazione in progetti di efficientamento, tanto nel residenziale quanto in edifici e impianti industriali e commerciali. Per le imprese è il primo passo verso l’elettrificazione delle flotte. E bollette, contratti, mercato libero delle forniture energetiche. Di qui a scendere verso i dispositivi di ricarica, privati e collettivi.

Ma parleremo anche di ricarica in viaggio, quindi del mondo della ricarica pubblica, in tumultuosa trasformazione, delle modalità di gestione e pagamento, delle proposte tariffarie dei principali gestori. Ci occuperemo, per gli addetti ai lavori, del business che ruota attorno alla nuova mobilità e al nuovo sistema energetico: produttori di hardware e di software, fornitori di servizi di mobilità, politiche industriali legate all’energia e all’ambiente.

E’ un mondo in fortissima espansione. Si stima che circa il 10% dell’incremento del Pil globale sia derivato nel 2023 da attività legate all’ambiente, con una punta massima proprio in Europa dove ha superato il 30%. E ad oggi il giro d’affari del settore copre il 4% del Pil mondiale complessivo, dando lavoro ad oltre 36 milioni di addetti.

Siamo convinti insomma che VaiEnergy sia la naturale evoluzione dell’esperimento Vaielettrico. Si rivolge a un pubblico in gran parte nuovo. Ma lo fa con lo stesso taglio editoriale: rigore informativo e apertura al confronto. Ci auguriamo perciò che i lettori di VaiEnergy, come quelli di Vaielettrico, diventino parte del nostro progetto, in un rapporto che definiremmo, in termini energetici, “bidirezionale”.

Buona lettura

