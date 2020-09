Da Unu e Kumpan nuovi scooter made in Germany

Due nuovi scooter elettrici sono in arrivo dalla Germania. Entrambi sono nuovi modelli di aziende ben note ai lettori di Vaielettrico ed entrambi rientrano nella nutrita pattuglia dei simil Vespa.

Una di queste, la Kumpan, ha appena vinto un lungo duello legale con Piaggio che l’aveva accusata di plagio. E ora presenta due versioni potenziate denominate Ignite e Impulse del suo scooter “incriminato”, il 54i Inspire in grado di raggiungere fino a 100 km/h. La seconda, la berlinese Unu Motors, ha appena annunciato che i suoi tanto attesi scooter elettrici di seconda generazione (leggi) inizieranno ufficialmente le consegne a ottobre.

Il nuovo e-scooter Unu era stato presentato oltre un anno fa, ma lo stop imposto dal Covid-19 ha di molto allungato i tempi d’attesa. E allungato la lista di preordini che avrebbe raggiunto le 13 mila unità. Ora è disponibile per l’ordine online , ad un prezzo che parte da 2.799 euro. Oppure in leasing a 69 euro al mese, ma soltanto in Germania per il momento.

L’e-scooter Unu punta sulle funzionalità high-tech e sulla promessa di nuovi aggiornamenti over-the-air già all’inizio dell’anno prossimo. Tra questi la navigazione aggiornata, la protezione antifurto e la condivisione delle chiavi digitali.

Unu aggiornato over-the-air

Il precedente modello Unu Classic aveva riscosso un certo successo, grazie a morbide linee retrò. Quello di seconda generazione è più essenziale e moderno, in particolare nel posteriore. Ma è stato rinnovato anche il sistema di trazione, riprogettato in collaborazione con Bosch e LG.

Il motore Bosch è intagrato nel mozzo posteriore Bosch e posizionato in un forcellone monobraccio. E’alimentato da batterie LG rimovibili. Le batterie da 1,7 kWh e da 10 kg sono classificate per 50 km di autonomia ciascuna. C’è spazio per due batterie sotto il sedile, che si combinano per fornire un’autonomia massima di 100 km. Il vano portaoggetti sotto il sedile può ospitare due caschi jet in 33,4 litri di di spazio. La velocità è limitata a 45 km/h, quindi è classificato come ciclomotore di classe L1e (guida con patentino a partire da 14 anni).

Kumpan cresce con Ignite e Impulse

Kumpan Electric amplia la gamma Kumpan 54i aggiungendo all’Inspire, classificato come ciclomotore L1e da 45 km/h, lw versioni Ignite da 100 Km/h e Impulse da 79 Km/h, entrambi classificati come motocicli (qui il sito) .