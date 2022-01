Da Treviso a Berlino in 500e, consigli per il viaggio?

Da Treviso a Berlino in 500 elettrica: alla vigilia della partenza per un viaggio così impegnativo, Stefano si sta organizzando e chiede consigli. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri quesii vanno inviati a: info@vaielettrico.it

Da Treviso a Berlino: “Viaggio impegnativo stiamo pianificando percorso e ricariche…”

“Vi seguo da un anno circa con attenzione ed interesse quotidiano. Grazie ai vostri preziosi tweet e consigli in famiglia abbiamo acquistato una Fiat 500e, che ci piace tantissimo. Per motivi familiari abbiamo bisogno di fare un viaggio in due con bagagli da Treviso a Berlino nei prossimi giorni ed obbligatoriamente dobbiamo usare la 500e. Naturalmente stiamo pianificando ricariche e percorsi con buon anticipo, ma restano sempre le incognite di un viaggio così lungo. E con un’auto che percorre con il freddo molti meno km di quanti vorremmo. Abbiamo acquistato le app ABRP e Power Cruise Control con relativo ODB ufficialmente supportato. In settimana faremo le prove di collegamento e di funzionamento del tutto. Avete a questo punto altri suggerimenti, consigli o pensieri in merito a questo viaggio un po’ impegnativo (almeno per noi)? App da suggerire o controlli preventivi da fare? Grazie per l’attenzione“. Stefano Giraldo.

Suggerimenti facili facili per viaggiare bene

Risposta. Abbiamo chiesto aiuto a Sandro Gannau, un amico di Vaielettrico che vive in Norvegia e ha fatto più volte il viaggio da e per l’Italia attraversando la Germania. Sandro dà alcuni consigli che condividiamo in toto. Il primo, essenziale, è basarsi su un gestore che abbia il più ampio roaming possibile. Ovviamente accertandosi che il roaming sul telefonino funzioni nei diversi Paesi (qualche anno fa a noi capitò il contrario in Svizzera…). “Il viaggio con una 500e è impegnativo, ma se non si pretende di farlo in giornata è fattibile. Con una Model 3 si riesce a farlo in 11 ore circa, ma con una 500e… ho paura che ci vorrà qualche ora in più (almeno 14)“, ci scrive Sandro. “Il mio consiglio è sempre quello di non puntare a caricare al 100% (se non necessario). Perdi un sacco di tempo: meglio più soste brevi (anche ABRP lo consiglia), sfruttando la parte “bassa” della batteria, dove la potenza di ricarica è più alta e, quindi, veloce. È importante in ogni caso avere sempre un “piano B”, specialmente se segui ABRP. Per risparmiare tempo si deve “rischiare” un po’ scendendo al 10%, e se la colonnina pianificata non fosse disponibile…”.

SECONDO NOI. Aggiungiamo due brevissime considerazioni per Stefano. La prima: un viaggio così con una 500e va preso anche con un un po’ di senso dell’avventura, come ai tempi del giro d’Europa con la prima 500 o con la R4. La seconda: non mancate di raccontare com’è andata, inviando un resoconto con testo e foto. Buon viaggio.

