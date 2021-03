Da Toyota a Traton, da Audi a Musk/ Settimana flash

Da Toyota che aggiorna i suoi piani sull’elettrico ai camion di Traton, dal via alla produzione dell’Audi Q4 allo scontro tra Elon Musk e ZDF. Settimana flash.

Da Toyota in arrivo 10 modelli elettrici entro il 2025

“Vogliamo vendere un milione di veicoli a emissioni zero entro il 2025, quindi abbiamo già portato avanti un ​​nostro piano“. Queste parole sono di Johan van Zyl, ceo di Toyota Europe, tratte da un’intervista al sito inglese AUTOCAR. “L’obiettivo originale era il 2030 e ora è il 2025, quindi in Europa, ad esempio, verranno lanciati almeno dieci modelli elettrici“. È un’altra conferma che l’ostracismo del gruppo giapponese per le auto a batteria è finita.

Già a dicembre Toyota aveva annunciato che nel 2021 è in arrivo un Suv elettrico basato sulla nuova piattaforma e-TNGA. Ora i piani si fanno molto più ambiziosi, con un focus particolare sull’Europa. “Qui tutto è pronto per l’elettrificazione, c’è il Green Deal, c’è l’energia rinnovabile, c’è un sistema di incentivi a supporto per realizzarlo“, ha proseguito van Zyl. “Ci sono gli investimenti per le batteria. E tutte queste cose stanno concretizzandosi grazie all’Unione Europea. Quindi penso che l’Europa sarà la regione più rapida a passare all’elettrificazione di grandi volumi“.

Da Toyota…/ No idrogeno, elettrico per i camion Traton

Sarà l’idrogeno la soluzione ideale per i mezzi pesanti? Non per Traton, la filiale del Gruppo Volkswagen che vanta marchi come MAN e Scania. Con una nota stampa, Traton ha fatto sapere di voler aumentare gli investimenti nella ricerca&sviluppo sull’elettrico a 1,6 miliardi di euro. E che anche i camion a lungo raggio saranno alimentati a batterie. Pronto e sarcastico il commento del n.1 del Gruppo Volkswagen, Herbert Diess: “I grandi sogni di camion a fuel cell che vanno a idrogeno verde sono finiti. Sarà appena una nicchia“.

L’ad di Traton, Matthias Gründler, ha però chiarito che” la transizione non avverrà dall’oggi al domani. Sarà graduale, sostenibile e in linea con l’espansione della rete ricarica. Se non c’è infrastruttura di ricarica, non funzionerà”. Entro il 2025 la metà dei nuovi autobus MAN avrà una trazione alternativa e il 10% delle vendite di Scania in Europa arriverà dall’elettrico. Entro il 2030, poi, almeno il 60% dei camion MAN per il corto raggio e il 40% dei camion per lunghe distanza saranno a emissioni zero.

Q4 e-tron, via alla produzione in sinergia con la ID.4

Audi torna alle sue radici, a Zwickau, in Sassonia: è qui che è nata la Casa dei Quattro Anelli. Ed è qui che è iniziata la produzione della Q4 e-tron, il SUV elettrico compatto che verrà presentato a metà aprile e arriverà nelle concessionarie da giugno. La Q4 uscirà dalla stessa linea di produzione della Volkswagen ID.4, le cui consegne iniziano in questi giorni di fine marzo (qui l’articolo). Peter Kössler, responsabile Audi per la produzione, spiega: “La collaborazione tra marchi a Zwickau dimostra ancora una volta l’enorme potenziale di sinergia di cui godiamo con il Gruppo Volkswagen. L’inizio puntuale della produzione dell’Audi Q4 e-tron testimonia l’eccezionale lavoro di squadra, sia tra i colleghi Volkswagen che tra i colleghi Audi. Il nostro SUV elettrico compatto è una vera Audi, che stupirà i nostri clienti con la sua qualità eccezionale e l’usabilità quotidiana“. Come si diceva, l’Audi è nata qui con il primo stabilimento nel 1909. Ora Zwickau è stato convertito in impianto solo elettrico.