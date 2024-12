Da Tesla mi aspettavo qualcosa di meglio: è chiedere troppo?

Francesco torna sull’oneroso aggiornamento della sua Tesla Model S ai nuovi connettori Supercharger. “Mi aspettavo qualcosa di meglio” risponde al presidente del club Tesla Owners Italia Luca Del Bo e ai numerosi commenti (94 finora), molti dei quali critici nei suoi confronti. Inviate questi e osservazioni a info@vaielettrico.it.

Sono un precursore, ho due auto elettriche e non sono pentito: posso permettermi di dire che c’è qualcosa da migliorare?

“Alcuni giorni fa ho raccontato sulle vostre pagine ciò che mi è accaduto in tema di ricarica della mia Tesla. Ho apprezzato molto che abbiate dato spazio alla mia sincera e spontanea testimonianza ed approfitto per dirvi non solo che sono orgogliosamente un vostro assiduo lettore ma anche per fare i complimenti per l’approccio che utilizzate. È una questione di stile. Non si tratta di essere pro o contro alcune linee di pensiero ma finalmente una testata giornalistica che racconta con obiettività i temi sulle nuove mobilità dando spazio e ascoltando chiunque. Il dialogo, quando costruttivo, è la migliore testimonianza dell’intelligenza dell’essere umano a mio parere.

Premetto che in casa ho ben due auto elettriche e che consapevolmente a suo tempo ho voluto essere uno dei precursori di questa tecnologia. Rivendico quindi la mia soddisfazione quasi totale per questa scelta pur sottolineando che deve maturare ancora sotto vari profili, non credo infatti di avere le fette di salame sugli occhi ma guardo con oggettività ciò che mi circonda.

Detto questo e lungi da me voler innescare sterili polemiche, ma in risposta all’articolo del presidente dell’associazione Tesla, Luca del Bo, che pur non essendo stato direttamente chiamato in causa, nonostante la sua apprezzabile volontà nel rispondere su un argomento così delicato e il suo pur rispettabile punto di vista, necessita di qualche precisazione.

Perchè non inviarci una mail di preavviso?

Innanzitutto ribadisco che in merito alla sostituzione degli stalli supercharger Tesla non ho ricevuto personalmente nessuna mail di preavviso e nessuna comunicazione sull’applicazione ufficiale. Non escludo che l’azienda abbia potuto pubblicare qualche articolo sui suoi social o sul proprio sito internet. Ma, anche fosse, ritengo che non sia compito o onere degli acquirenti reperire queste importanti informazioni.

Se lo fanno bene, ma rimango dell’avviso che Tesla avrebbe dovuto comunicare in maniera realmente trasparente e diretta al cliente le novità, cosa che nel mio caso non è avvenuta.

Sono invece d’accordo sull’ammodernamento delle infrastrutture e questo fa onore all’azienda che investe. Ma la mia domanda, più che per il direttore dell’Associazione è rivolta a Tesla, e cioè come mai non mantenere sulle nuove colonnine il doppio attacco come sulle precedenti?

E’ vero che alle auto più anzianotte basta un upgrade per poter tornare a caricare nelle stazioni ma questo prevede un aggiornamento hardware e software con costi a carico del proprietario come già correttamente ribadito anche da Voi… Personalmente non sembra una cosa corretta, e qui non si parla di soldi (che possono essere anche ben spesi per migliorare l’auto). Il discorso diventa una questione di principio. Un conto è scegliere se migliorare l’auto, un altro ben diverso, è esserne obbligati.

Per come la vedo io Tesla ha venduto una vettura con un attacco di ricarica e deve mettere nelle condizioni i clienti di poter continuare a ricaricare, è un suo onere non deve diventare un mio (e di altri) problema.

Nord e Sud: l’assistenza di Tesla a due velocità

Aggiungo un altro piccolo tassello, giusto per completezza- Risiedendo al Sud Italia, laddove gli interventi a domicilio sono praticamente esclusi, anche volendo aggiornare l’auto dovrei raggiungere il primo service Tesla che si trova a circa 430 km dalla mia residenza. Questo sarebbe anche affrontabile se non fosse che attualmente l’auto con 200.000 km all’attivo e circa 10 anni di vita non percorre più di 220 km in tragitti autostradali. Quindi come dovrei fare? Non ho il diritto di dire che questo è per me fonte di disagio?

Magari Tesla piuttosto che cambiare gli stalli avrebbe potuto pensare ad aumentarli o ad aggiungere servizi officina anche mobile laddove non presenti… Di questo chiedo conto ad una azienda che fino ad ora mi era sembrata sempre attenta ai bisogni dei propri clienti. Sono già state attivate le comunicazioni sui canali ufficiali, vedremo se e cosa risponderanno. Nel frattempo chiudo qui la mia esperienza su questo episodio.

Intanto ringrazio tutti Voi per la disponibilità e per l’attenzione, ribadisco nuovamente i miei sinceri complimenti ed auguro a tutta la Redazione, alle persone che lavorano per migliorare i servizi, al mitico Paolo Mariano, al Direttore, al Presidente Luca del Bo, a tutti i clienti Tesla o di auto elettriche, ma anche a chi rimane saldo nella scelta delle termiche ed a tutti i lettori di questo articolo, un Natale ricco di salute, gioia e soddisfazioni. Un abbraccio„ Francesco A.

Giusto discuterne, ma senza opposte tifoserie

Risposta- Premesso un doveroso grazie per gli auguri e per gli apprezzamenti nei nostri confronti, possiamo solo aggiungere una piccola chiosa. Ha fatto bene Francesco a segnalare i suoi problemi con l’aggiornamento al sistema di ricarica nei Supercarger e hanno fatto bene i “teslari” a rispondergli. Spiace che qualcuno si sia inserito in una discussione costruttiva per trasformarla nello stucchevole duello fra tifoserie. Tra l’altro coinvolgendo Vaielettrico, che si è limitato a dar voce alle opinioni di tutti.

