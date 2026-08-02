Da Tesla e Electra ricariche gratis nelle zone colpite da incendi

Da Tesla e Electra un aiuto a chi fugge o presta i soccorsi
Dopo Tesla s è attivato anche l’operatore francese Electra. L’annuncio è stato postato su LinkedIn il 30 luglio dal co-fondatore Julien Belliato, con valore immediato e scadenza il 5 agosto incluso. Interessate 7 stazioni in Francia e 2 in Spagna, per “sostenere coloro che si mobilitano, evacuano e ricostruiscono”. C’è una differenza rispetto a Tesla, però. L’azienda di Elon Musk applica la gratuità a qualsiasi auto e cavo collegato. Electra richiede di collegarsi tramite la propria applicazione o con carta di credito, senza adebbito. Non c’è gratuità se ci si collega attraverso app o card di operatore terzi parti ( come Chargemap, Freshmile, Electroverse, ecc.). E neppure se si accede con Electra Pro, riservata alle aziende.
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