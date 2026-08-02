Da Tesla e Electra ricariche gratis nelle zone colpite da incendi

È stata Tesla a dare il buon esempio, per facilitare l’evacuazione di chi si trovasse nelle aree interessate dai roghi.e aperti tutti, ripretendo un’iniziativa già messa in campo in altre occasioni drammatiche. In totale le stazioni interessate sono state 9, di cuL’iniziativa di Tesla, annunciata come al solito, si è attivata dalle 24 del 29 luglio. Con durata fino al tutto il 5 agosto. In Francia, la misura riguarda la zona del bacino di Arcachon e la regione di Bordeaux. In Spagna tocca invece i Supercharger lungo le vie di evacuazione dalle zone andate a fuoco nella regione di Madrid. In passato analoga decisione da parte di Tesla ha riguardato tra l’altro ildel 2024 e le zone attraversate danel 2022.

Dopo Tesla s è attivato anche l’operatore francese Electra. L’annuncio è stato postato su LinkedIn il 30 luglio dal co-fondatore Julien Belliato, con valore immediato e scadenza il 5 agosto incluso. Interessate 7 stazioni in Francia e 2 in Spagna, per “sostenere coloro che si mobilitano, evacuano e ricostruiscono”. C’è una differenza rispetto a Tesla, però. L’azienda di Elon Musk applica la gratuità a qualsiasi auto e cavo collegato. Electra richiede di collegarsi tramite la propria applicazione o con carta di credito, senza adebbito. Non c’è gratuità se ci si collega attraverso app o card di operatore terzi parti ( come Chargemap, Freshmile, Electroverse, ecc.). E neppure se si accede con Electra Pro, riservata alle aziende.