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Redazione
il2 Agosto 2026
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Da Tesla e Electra ricariche gratis nelle zone colpite da incendi

2 min


Promo Estiva Vai Elettrico


Promo Estiva Vai Elettrico

Da Tesla e Electra ricariche gratis nelle zone di Francia e Spagna colpite dagli incendi più devastanti. Un gesto di sostegno molto apprezzato.

Da Tesla e Electra un aiuto a chi fugge o presta i soccorsi

Da Tesla e Electra
L’elenco dei Tesla Supercharger gratuiti per tutti fino al 5 agosto.
È stata Tesla a dare il buon esempio, per facilitare l’evacuazione di chi si trovasse nelle aree interessate dai roghi. Supercharger gratuiti e aperti tutti, ripretendo un’iniziativa già messa in campo in altre occasioni drammatiche. In totale le stazioni interessate sono state 9, di cui 5 in Francia e 4 in Spagna. L’iniziativa di Tesla, annunciata come al solito con un tweet su X,  si è attivata dalle 24 del 29 luglio. Con durata fino al tutto il 5 agosto. In Francia, la misura riguarda la zona del bacino di Arcachon e la regione di Bordeaux. In Spagna tocca invece i Supercharger lungo le vie di evacuazione dalle zone andate a fuoco nella regione di Madrid. In passato analoga decisione da parte di Tesla ha riguardato tra l’altro il terremoto in Giappone del 2024 e le zone attraversate da chi fuggiva dall’Ucraina nel 2022.
Da Tesla e Electra
L’elenco delle stazioni Electra gratuite fino al 5 agosto (ma non per tutti).

Dopo Tesla s è attivato anche l’operatore francese Electra. L’annuncio è stato postato su LinkedIn il 30 luglio dal co-fondatore Julien Belliato, con valore immediato e scadenza il 5 agosto incluso. Interessate 7 stazioni in Francia e 2 in Spagna, per “sostenere coloro che si mobilitano, evacuano e ricostruiscono”. C’è una differenza rispetto a Tesla, però. L’azienda di Elon Musk applica la gratuità a qualsiasi auto e cavo collegato. Electra richiede di collegarsi tramite la propria applicazione o con carta di credito, senza adebbito. Non c’è gratuità se ci si collega attraverso app o card di  operatore terzi parti ( come Chargemap, Freshmile, Electroverse, ecc.). E neppure se si accede con Electra Pro, riservata alle aziende.

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