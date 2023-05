Da Tesla a Polestar… Hertz lancia la E-Xperience

Da Tesla a Polestar, dalla 500e alla Peugeot e-2008… Hertz Italia lancia ufficialmente il noleggio elettrico, la E-Xperience, proponendo diversi modelli.

I pilastri su cui Hertz Italia poggia questa iniziativa sono due. Il primo è legato alla forte richiesta di modelli elettrici da parte dei turisti. Soprattutto tedeschi in luglio e italiani in agosto. Il secondo è la necessità di vincere la resistenza al cambiamento proponendo un noleggio privo di problemi. In cui anche i timori che normalmente accompagnano il passaggio all’elettrico, vengano fugati con soluzioni semplici. Come un token (key-fob) che abilita l’accesso alle colonnine di ricarica pubblica senza la necessità di registrazioni o carte di pagamento. La flotta che Hertz mette a disposizione di turisti e non spazia dalle auto più performanti (Polestar 2 e Tesla Model 3 long range) alle più tranquille Peugeot e2008 e DS3 e-Tense. All’interno di Selezione Italia sono poi disponibili la Fiat 500E e i restomod delle Fiat 500 degli anni ’60 . Questi ultimi nelle due varianti Jolly Icon-e “Spiaggina” e “Carlo” Icon-e, tributo alla sportività e ad Abarth. Tra i commerciali sono disponibili Renault Kangoo EV e Nissan TownStar EV.

Ricarica prepagata per chi non ha tempo di fermarsi alla colonnina

Il Key-fob per la ricarica consente l’accesso al 98% dei punti di ricarica in Italia. Il consumo viene addebitato al cliente su una fattura separata dal costo del noleggio, per garantire trasparenza nei costi. Hertz prevede il CPO – Charge Purchase Option, un servizio di ricarica prepagata per coloro che non avessero il tempo di ricaricare alla riconsegna del veicolo. È richiesto un livello non inferiore al 75% di carica della batteria. Ad oggi il CPO è tra i servizi più richiesti da chi sceglie L’E-Xperience. Spiega Massimiliano Archiapatti, n.1 di Hertz Italia: “Il noleggio dell’auto elettrica presenta alcune specifiche necessità, diverse da quelle delle auto endotermiche. Una su tutte, nell’approntamento dei veicoli, cambia la tempistica di rifornimento. Sappiamo che ricaricare l’auto elettrica richiede un tempo più prolungato del rifornirsi di carburante liquido. È fondamentale organizzare bene il servizio, e noi lo facciamo da 105 anni”.