Da Skoda a Mini, daAiways a Birò: settimana flash

Da Skoda che presenta la Enyaq coupè alla Mini che cambia n.1 per diventare elettrica. E da Aiways nella neve a Birò che sbarca a Marsiglia: settimana flash.

Da Skoda in vendita la Enyaq versione Coupé

La Skoda ha aperto gli ordini per il suo terzo modello elettrico, dopo la Citigo (già fuori produzione) e la Enyaq. Si tratta proprio della versione Coupé della Enyaq, proposta con due capacità di batteria, 62 o 82 kWh, con autonomia fino a 530 km. Quattro i livelli di potenza disponibili, tra 132 e 220 kW, oltre alla possibilità di scegliere tra trazione posteriore o integrale. Quella color verde mamma, ritratta nella foto in alto con il n.1 Thomas Schaefer, è la RS: 220 kW di potenza (299 Cv), 460 Nm di coppia e trazione integrale. Il lancio della Coupé arriva dopo il buon successo della Enyaq: nel 2021 il Suv del Gruppo Volkswagen è stato 7°modello elettrico più venduto in Europa. Le immatricolazione sono state 44.039, con il primo posto assoluto in 5 mercati dell’Est Europa.

Da Skoda a…Il futuro elettrico di Mini nelle mani di Stefanie Wurst

Il BMW Group ha scelto una top manager per guidare il marchio Mini nell’era dell’elettrico. È Stefanie Wurst, che succede a Bernd Körber, in carica dall’aprile 2019. La Wurst è reduce dagli ottimi risultati ottenuti come n.1 del gruppo tedesco in Olanda. Avviando con successo l’Electric City Drive, che è diventato un progetto pilota per circa 100 BMW eDrive Zone in Europa. Sotto la guida della Wurst la quota di modelli elettrificati nelle vendite totali del BMW Group nei Paesi Bassi è aumentata a un nuovo record del 37% nel 2021. E la Cooper SE, completamente elettrica, ha rappresentato il 21,5% di tutte le nuove immatricolazioni Mini in Olanda.

7 mila km al gelo per la Aiways U5

Il Suv cinese Aiways U5 è stato sottoposto a una delle sfide più impegnative per un’auto elettrica, la eNordkapp Challenge. Sono 7.000 km da Flensburg, in Germania, a Capo Nord (Nordkapp, Norvegia), con ritorno attraverso la Svezia di nuovo in Germania fino a Lubecca. Il tutto tra tempeste di neve, giornate brevi, strade ghiacciate e temperature fino a -20 °C. Fortunatamente la Norvegia vanta un’ottima rete di ricarica e, nonostante i luoghi remoti attraversati, l’U5 non ha mai dovuto fermarsi per più di un’ora. Tuttavia, le condizioni stradali e atmosferiche avverse hanno costretto il team a percorrere un massimo di 500 km al giorno. Anche quando il freddo e la resistenza al rotolamento sono aumentati, la Aiways assicura che i consumi non hanno superato i 25 kWh/100 km.

50 Birò in sharing per le strade di Marsiglia

Il Birò sbarca a Marsiglia. Il più piccolo veicolo elettrico a 4 ruote, è prodotto e distribuito da Estrima, società italiana attiva nella micromobilità elettrica nata a Pordenone nel 2008. Da fine gennaio, la società francese Wesk ha lanciato il suo servizio di car-sharing composto da una flotta di 50 Birò che circolerà per le strade della città della Provenza. Contribuendo a migliorare la qualità dell’aria e della vita dei suoi cittadini. Il progetto, che intende espandersi anche in altre città francesi, consente di prenotare con l’applicazione mobile gratuita Shaary, scaricabile da Apple Store e Google Play. L’assenza di abbonamento e la ricarica dei veicoli effettuata direttamente dai team di manutenzione consentono di facilitare lo spostamento in città senza troppi pensieri.