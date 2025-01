Da Repubblica a Vaielettrico: un benvenuto a Luca Pagni

Vaielettrico si arricchisce di una firma importante del giornalismo economico italiano: Luca Pagni. Entra nella nostra squadra dopo una brillante carriera a “La Repubblica”, dove per oltre vent’anni si è occupato di problemi energetici e ambientali; prima dalla redazione di Economia e Finanza di Milano, poi da quella centrale di Roma. Per Vaielettrico seguirà principalmente la nuova sezione Vaienergy.

Pagni, lodigiano di nascita, ha mosso i primi passi a La Repubblica nel 1989 come collaboratore, poi assunto alla cronaca di Milano nel 1992. Qui ha iniziato ad occuparsi di temi ambientali negli anni delle grandi battaglie per le zone a traffico limitato e nella trasformazione urbanistiche delle ex aree industriali. E’ poi passato a seguire la politica negli anni dell’avvento della Lega e soprattutto del passaggio alla cosiddetta Seconda repubblica. Dal 2002 è passato alla redazione di Economia e Finanza, scrivendo con continuità anche su Affari&Finanza, e specializzandosi sui temi energetici. Dal 2020 il trasferimento alla redazione centrale a Roma, nel desk del settore economia. Ma senza mai rinunciare a scrivere.

“Qui mi sento a casa: ritrovo in Vaielettrico lo spirito di comunità della Repubblica di Eugenio Scalfari”

Lasciato il quotidiano fondato da Eugenio Scalfari il 31 dicembre 2024 «per una scelta di vita personale e non certo per stanchezza», dice, ha accettato l’invito ad unirsi al progetto Vaielettrico «per sentirsi ancora a casa. E per continuare questo mestiere con spirito di servizio. Ma anche in modo appassionato. Il che he non guasta mai».

I temi legati alla transizione elettrica e alla green economy lo appassionano «per dovere di cronaca, essendo una dei grandi motori di cambiamento economico a livello globale. Ma anche per convinzione “politico-ambientale”: come dimostra quanto sta accadendo a Los Angeles, tutti quanti dovremo ripeterci “se non ora, quando?”».

E nel progetto di Vaielettrico ritrova, in qualche modo, «lo spirito con cui Eugenio Scalfari ha dato via a La Repubblica: non solo un giornale di qualità, ma anche una “comunità” formata da chi lo scrive e dai suoi lettori. Che suggeriscono, commentano, qualche volta si arrabbiano, dimostrando di far parte del tempo in cui stiamo vivendo».

La squadra di Vaielettrico al gran completo gli dà il benvenuto e lo ringrazia delle belle parole. A partire dai tre soci fondatori Mauro Tedeschini, Massimo Degli Esposti e Andrea Prandi. Con il suo arrivo possiamo dire di aver finalmente concluso la fase pionieristica della nostra avventura editoriale.

