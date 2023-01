Da Poste Italiane offerte anche per luce e gas

Da Poste Italiane sono in arrivo offerte anche per luce e gas. L’ha annunciato il numero uno Matteo Del Fante. Logico aspettarsi prezzi piuttosto competitivi…

Da Poste Italiane contratti anche negli uffici della rete Polis

“Tra breve nella naturale evoluzione delle nostre attività che vanno incontro ai nostri clienti entreremo nel mercato dell’energia, offriremo contratti luce e gas. Anche negli uffici Polis“. L’ha detto l’amministratore delegato di Poste Italiane durante la presentazione del progetto Polis. Si tratta di un piano che prevede uno sportello unico in 7mila comuni sotto i 15mila abitanti, per dare servizi digitali ai cittadini. Dopo la finanza, la telefonia mobile e altro ancora, l’azienda amplia di nuovo il suo spettro d’azione. E il motivo l’ha rivelato lo stesso Del Fante, spiegando che Poste Italiane “è un’azienda di mercato, che deve stare sul mercato, e che ha saputo in questi anni vivere una trasformazione. Ci siamo immaginati nuovi business che abbiamo dovuto mettere in campo perché le nostre attività storiche, come la posta e i bollettini, per motivi generazionali erano in difficolta‘”.

Trasformazione degli uffici in “casa dei servizi digitali”

Secondo Del Fante “il progetto Polis contribuisce ad accelerare la trasformazione digitale del Paese“. Ora “avremo più possibilità di traffico, persone che vengono negli uffici postali. Noi siamo obbligati a pensare nuovi servizi”. Ribadendo che “tra breve, non tanto tempo offriremo i contratti luce e gas“. Quanto al problema se vi sia nei piccoli comuni la connessione in banda ultra larga sufficiente per avviare il progetto Polis, Del Fante ha chiarito di non vedere intralci: “In caso negativo abbiamo avviato un progetto per cui, dove non arriva la connessione con banda larga, suppliamo con tecnologie wireless“. Dunque il piano procederà “indipendentemente” dal procedere dell’infrastrutturazione in banda ultra larga. Per fare degli Uffici Postali “una Casa dei servizi digitali, uno Sportello Unico che renderà semplice e veloce l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione“.